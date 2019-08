Diretta tv Formula 1 2019: Gp Ungheria

Formula 1 2019: orari tv del Gp di Ungheria su Sky e TV8

Dopo soli 7 giorni dall’indimenticabile Gran Premio di Hockenaim che ha visto Max Verstappen trionfare davanti a Sebastian Vettel, i piloti scendono in pista per l’ultima tappa prima della pausa estiva. Qui dove vedere prove, qualifiche e gara in diretta tv su Sky eTV8.

I precedenti

L’Ungheria è da sempre terreno molto fertile per le vittorie in casa Ferrari, che nella storia ha ottenuto ben 7 successi, seconda solo alle McLaren con undici primi gradini sul podio e davanti alle Mercedes che si fermano a 3 vittorie.

Il principe di Ungheria è Hamilton che ha tagliato per primo il traguardo per 6 volte, davanti ad una leggenda come Schumacher che si è fermato a 4. Pilota tedesco che detiene il primato di 7 pole position ottenute nelle qualifiche, una sola in più di Lewis, che proverà senz’altro a raggiungerlo in questo week-end.

In casa Ferrari invece Sebastian Vettel vanta 2 vittorie al Hungaroring precisamente nel 2015 e nel 2017.

Orari F1 Sky e TV8

SKY DIRETTA TV

Venerdì 2 agosto diretta Tv Sky

Ore 11: Prove libere 1

Ore 15: Prove libere 2

Sabato 3 agosto diretta Tv Sky

Ore 12: Prove libere 3

Ore 15: Qualifiche

Domenica 4 agosto diretta Tv Sky

Ore 15.10: Gara

TV8 IN DIFFERITA TV8

Sabato 3 agosto differita TV8

Ore 18: Qualifiche

Domenica 4 agosto differita TV8

Ore 18: Gara

La classifica

Ecco come si presentano i piloti prima di questo importante appuntamento.

Lewis Hamilton nonostante l’11 posto ottenuto in Germania rimane al comando con 225 punti e 7 vittorie, subito dietro vediamo il suo compagno di squadra Bottas con 184 punti e 2 vittorie.

L’ultimo gradino del podio appartiene al momento a Verstappen, con 162 punti, grazie anche all’ultimo successo.

Subito dopo troviamo i due piloti in casa Ferrari, Vettel e Leclerc che hanno guadagnato nell’ordine 141 e 120 punti in classifica.

Molto più staccati possiamo trovare la seconda guida in casa Red Bull,Pierre Gasly, molto staccato dal suo compagno di squadra con 55 punti; Carlos Sainz, figlio d’arte, in settima posizione con 48 punti; Daniel Kvyat, fresco del terzo posto al Gran Premio di Germania con 27 punti.

Al nono posto Kimi Raikkonen, l’ultimo campione del mondo Ferrari, quest’anno in Alfa Romeo con 25 punti, seguito dal giovane talento Lando Norris con 22 punti.

Con lo stesso punteggio possiamo trovare Daniel Ricciardo, seguito da Kevin Magnussen e il suo compagno di squadra Niko Hulkenberg entrambi a 18 punti.

In 15esima posizione troviamo Albon, con 15 punti, che lo scorso anno ha vinto il titolo in Formula 2 proprio davanti a Norris.

Sergio Perez si posiziona sedicesimo con 13 punti davanti a Grosjean che si deve accontentare di 8.

Con un solo punto troviamo l’unico italiano del circuito e pilota Alfa Romeo Antonio Giovinazzi e l’esperto Kubica delle Williams.

Russel,compagno di squadra di Kubica è l’unico pilota ancora a secco.

Per quanto riguarda il mondiale costruttori chiaramente in testa c’è la Mercedes avendo due piloti al comandi con 409 punti, si posiziona seconda la Ferrari con 261 punti.

Subito dietro abbiamo la Red Bull con 216 punti.

Seguono a pochi punti di distanza l’una dall’altra McLaren (70), Toro Rosso (42), Renault (39), Racing Point (31), Haas (26), Alfa Romeo (26).

All’ultima posizione troviamo le Williams con un solo punto.

Il circuito

Fondato nel 1936 è valevole per il mondiale Formula 1 dal 1986.

E’ lungo 4381, al suo interno possiamo trovare 14 curve nelle quali non è semplice effettuare sorpassi, per questo motivo è fondamentale porre in essere un’ottima strategia di gara e un grande giro di qualifica.