19° Kubica (Williams Mercedes) + 3 Laps

Drivers’ Championship

Hamilton 250

Bottas 188

Verstappen 181

Vettel 156

Leclerc 132

Gasly 63

Sainz 58

Raikkonen 31

Kvyat 27

Norris 24

Ricciardo 22

Stroll 18

Magnussen 18

Hulkenberg 17

Albon 16

Perez 13

Grosjean 8

Giovinazzi 1

Kubica 1

Constructors’ Championship

Mercedes 438

Ferrari 288

Red Bull Racing Honda 244

McLaren Renault 82

Scuderia Toro Rosso Honda 43

Renault 39

Alfa Romeo Racing Ferrari 32

Racing Point BWT Mercedes 31

Haas Ferrari 26

Williams Mercedes 1

Le dichiarazioni dei piloti al termine della gara

Hamilton: “Sono stanco ed è giusto così,ma sono anche molto grato per questa giornata. Anche per il team,per il lavoro che continuano a fare,per come continuano a spingere,fino al limite. Prendendoci rischi,provando a cogliere ogni opportunità. Siamo insieme da sette anni ma non è mai scontato,è sempre qualcosa di nuovo quando vinci una gara. Ogni vittoria è qualcosa di nuovo e devo ringraziare i ragazzi qui e tutti quelli in fabbrica che hanno reso questo possibile. Io sono grato di essere parte di tutto questo. In una gara poter spingere così tanto è stato un divertimento incredibile. Onestamente abbiamo avuto problemi ai freni per tutto il weekend. Avevamo vetrificazione ed anche surriscaldamento in quelli anteriori,non sapevamo neanche se potevamo finire la gara con questi problemi. Abbiamo fatto tanto lift and coast senza toccare i freni a causa di questo,ma chiaramente ho dovuto usarli tanto verso la fine. Ho cercato di risparmiarli prima,per avere poi un’occasione alla fine. Qui è stato difficile perché è un circuito che permette di difendersi. Non sapevo se potevo riprendere quei 19 secondi perché lui aveva questo vantaggio così grande. Temevo che le gomme calassero verso la fine,ma il team mi ha detto di andare a testa bassa e continuare a spingere e io l’ho fatto ed il distacco si riduceva di giro in giro. Giù il cappello per il team e penso che se Niki fosse qui oggi anche lui si toglierebbe il cappello”

Verstappen: “Semplicemente non siamo stati abbastanza veloci. Io le ho provate tutte con le gomme dure per tenermi in gara,ma non è stato sufficiente. Il secondo posto è buono,è un buon weekend nel complesso per noi. Congratulazioni a Lewis per la vittoria. Mi ha spinto al limite e questo mi piace. Non abbiamo vinto,ma è stata una bella gara per noi. Ci mancava un pochino di grip probabilmente. Abbiamo provato la gara ad una sosta,loro hanno avuto l’opportunità di farla a due e alla fine ha funzionato la loro strategia”

Vettel: “Sicuramente ero lì al quarto posto e non avevo nulla da perdere. Abbiamo fatto uno stint molto lungo e poi speravamo che le Soft durassero fino alla fine ed è successo. Era la gomma più veloce,siamo riusciti a chiudere il divario,c’è stata un’opportunità ed io l’ho colta e sono contento quantomeno di prendere questo contentino. Però è chiaro che non avevamo il passo tutto il weekend. I ragazzi dovranno lavorare tanto. Dovremo ricaricare le batterie ora e poi continuare con la battaglia. Ci saranno piste dove andremo meglio,però nel complesso dobbiamo sicuramente diventare più forti. Spa e Monza da favoriti? Non so cosa faranno gli altri con gli aggiornamenti sul motore,sulla carta sembrano migliori per noi ma vedremo. Abbiamo margini sulla nostra macchina e come detto sarà una cosa impegnativa per noi. Nessuno potrà riposare anche a livello mentale in queste due settimane. Speriamo di portare nuove idee per la seconda metà di stagione”