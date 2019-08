Prima fila tutta Ferrari a Spa-Francorchamps,con Charles Leclerc che conquista la Pole Position (la 3ª in carriera) demolendo il compagno di squadra Vettel e le due Mercedes di Hamilton e Bottas,distante quasi nove decimi. Terza fila per la Red Bull di Verstappen e il suo ex-compagno di squadra Ricciardo davanti ad Hulkenberg e Raikkonen. In quinta fila,a chiudere la Top 10,ci sono la Racing Point di Perez e la Haas di Magnussen.

FORMULA 1 JOHNNIE WALKER BELGIAN GRAND PRIX 2019

Qualifying Results

1° Leclerc (Ferrari) 1:42.519 (S)

2° Vettel (Ferrari) + 0.748 (S)

3° Hamilton (Mercedes) + 0.763 (S)

4° Bottas (Mercedes) + 0.896 (S)

5° Verstappen (Red Bull Racing Honda) + 1.171 (S)

6° Ricciardo (Renault) + 1.738 (S)

7° Hulkenberg (Renault) + 2.023 (S)

8° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 2.038 (S)

9° Perez (Racing Point BWT Mercedes) + 2.187 (S)

10° Magnussen (Haas Ferrari) + 2.567 (S)

11° Grosjean (Haas Ferrari) 1:44.797 (S)

12° Norris (McLaren Renault) 1:44.847 (S)

13° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1:45.087 (S)

14° Albon (Red Bull Racing Honda) 1:45.799 (S)

15° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) NO TIME

16° Gasly (Scuderia Toro Rosso Honda) 1:46.435 (S)

17° Sainz (McLaren Renault) 1:46.507 (S)

18° Kvyat (Scuderia Toro Rosso Honda) 1:46.518 (S)

19° Russell (Williams Mercedes) 1:47.548 (S)

20° Kubica (Williams Mercedes) NO TIME

Le dichiarazioni dei piloti al termine delle qualifiche del GP del Belgio

Leclerc: “Ottime sensazioni,il primo settore non è stato ideale comunque,ho faticato molto a causa del traffico,ma a parte una prima curva non ottimale il giro è stato buono. Volevo essere da solo,sono riuscito a preparare bene il giro durante la tornata di lancio. Sul passo gara abbiamo faticato,dobbiamo lavorare sotto questo aspetto,anche se nella giornata di oggi abbiamo raccolto buone informazioni. Non mi aspettavo di avere questo vantaggio. Siamo stati veloci fin dalla prima sessione di prove libere ma domani non sará facile. ”

Vettel: “La prima fila non è male,però per lottare per la pole mi sono trovato troppo in coda e il traffico non ha aiutato,anche se non è una scusa. Dovrò fare la differenza sul long run,oggi da quel punto di vista siamo migliorati e il calo delle temperature previsto per domani dovrebbe aiutarci. Ci è voluto oggi un pó per me per trovare il giusto ritmo, ho avuto problemi con il traffico in pista specialmente nelle ultime tre curve. La scia?Trovare la giusta scia e mantenere le gomme nella giusta finestra di temperatura ha reso la vita a noi piloti piú complessa.”

Hamilton: “La Q3 è stata terribile per me,i meccanici hanno lavorato alacremente permettendomi di partecipare regolarmente alle qualifiche e volevo ripagarli con una grande prestazione,la terza posizione non è male,la pole era irraggiungibile. Il quasi tamponamento con Bottas? Era un pochino lento,la Ferrari è stata incredibile,Charles Leclerc è stato eccezionale oggi,cercheremo di complicare loro la vita domani. Ho fatto un brutto erore stamattina nelle FP3 , ringrazio i meccanici per avermi sistemato la macchina in breve tempo. Congratulazioni alla Ferrari e a Charles. Sono piú felice quando sono in pole, domani spero di lottare per la vittoria con Charles e Sebastian , la sfida con la Ferrari mi eletrizza ma allo stesso tempo mi stimola e sará divertente per tutti o tifosi guardarla in TV. La scia? La scia qui in Belgio è molto importante con l’areodinamica di queste macchine e noi piloti cerchiamo di prenderla sempre durante le qualifiche ”