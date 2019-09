18° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 1 Lap

Drivers’ Championship

Hamilton 268

Bottas 203

Verstappen 181

Vettel 169

Leclerc 157

Gasly 65

Sainz 58

Kvyat 33

Raikkonen 31

Albon 26

Norris 24

Ricciardo 22

Perez 21

Hulkenberg 21

Stroll 19

Magnussen 18

Grosjean 8

Giovinazzi 1

Kubica 1

Constructors’ Championship

Mercedes 471

Ferrari 326

Red Bull Racing Honda 254

McLaren Renault 82

Scuderia Toro Rosso Honda 51

Renault 43

Racing Point BWT Mercedes 40

Alfa Romeo Racing Ferrari 32

Haas Ferrari 26

Williams Mercedes 1

Le dichiarazioni dei piloti al termine della gara

Leclerc: “Da una parte un sogno che avevo sin da bambino si è realizzato oggi,dall’altro è stato un fine settimana molto difficile. Ho perso un amico,Anthoine Hubert,e voglio dedicare la mia prima vittoria a lui,perché siamo cresciuti assieme. Per ciò che è accaduto ieri non posso godermi appieno la mia vittoria,ma lo porterò sempre nel cuore. È stata una gara difficile,ho faticato con le gomme verso la fine. Sono molto contento da parte mia per come ho gestito le gomme. Le Mercedes sono state veloci in gara,ma è stato un buon weekend a livello di prestazioni,con pole e vittoria. Battere Lewis in gara non è stato semplice,mi ha messo pressione verso la fine e sono contento di averlo tenuto dietro”

Hamilton: “Ho dato assolutamente tutto quello che avevo,c’era un pubblico fantastico quest’oggi,non ho mai visto così tanta gente qui. La gara è stata molto difficile,le Ferrari erano troppo veloci in rettilineo,era troppo difficile prenderle. Forse con un paio di giri in più avrei vinto io. Congratulazioni a Charles,la meritava da tempo e sono contento per lui”

Bottas: “Il passo era migliore,come ci aspettavamo. Le Ferrari erano molto veloci in rettilineo,noi recuperavamo nel resto del circuito. La mia gara è stata abbastanza buona a livello di strategia e mi ha permesso di conquistare il podio. Ho poi preservato motore e cambio per le prossime gare”

Vettel:“Ovviamente abbiamo anticipato la sosta per cercare di stare davanti a Lewis e alla Mercedes. Con il senno di poi siamo entrati troppo presto per la sosta, ma a quel punto stavo cercando di proteggere la vettura di testa. Anche dopo è stato abbastanza chiaro che con le medie non sarei riuscito a tenere la seconda posizionr ed ho dovuto semplicemente cercare di bloccare le Mercedes il più possibile”.“Non avevo il passo, non mi sentivo a mio agio in macchina. Le gomme si stavano degradando troppo rapidamente. Non è stata una buona giornata per me, ma lo è stata per il team”.“Oggi ho fatto gioco di squadra per far vincere Charles. Dopo i primi giri ho capito che non ero in grado di gestire le gomme come mi sarebbe piaciuto e da quel punto in avanti sono rimasto in pista solo per aiutare il team e ci sono. Monza? Voglio riscattarmi”.