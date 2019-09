Nella notte di Singapore brilla ancora una volta la stella rossa di Charles Leclerc,che si prende,un pò a sorpresa,la 3ª Pole Position consecutiva (la 5ª stagionale) davanti a Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Quarto tempo per la Red Bull di Max Verstappen,seguito dalla Mercedes di Valtteri Bottas e da Alexander Albon. Settimo tempo per la McLaren di Sainz davanti alle due Renault di Ricciardo e Hulkenberg. Lando Norris chiude la Top 10.

FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2019

Qualifying Results

1° Leclerc (Ferrari) 1:36.217 (S)

2° Hamilton (Mercedes) + 0.191 (S)

3° Vettel (Ferrari) + 0.220 (S)

4° Verstappen (Red Bull Racing Honda) + 0.596 (S)

5° Bottas (Mercedes) + 0.929 (S)

6° Albon (Red Bull Racing Honda) + 1.194 (S)

7° Sainz (McLaren Renault) + 1.601 (S)

8° Ricciardo (Renault) + 1.878 (S)

9° Hulkenberg (Renault) + 2.047 (S)

10° Norris (McLaren Renault) + 2.112 (S)

11° Perez (Racing Point BWT Mercedes) 1:38.620 (S)

12° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:38.697 (S)

13° Gasly (Scuderia Toro Rosso Honda) 1:38.699 (S)

14° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:38.858 (S)

15° Magnussen (Haas Ferrari) 1:39.650 (S)

16° Kvyat (Scuderia Toro Rosso Honda) 1:39.957 (S)

17° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1:39.979 (S)

18° Grosjean (Haas Ferrari) 1:40.277 (S)

19° Russell (Williams Mercedes) 1:40.867 (S)

20° Kubica (Williams Mercedes) 1:41.186 (S)

Le dichiarazioni dei piloti al termine delle qualifiche:

Leclerc: “Sono davvero contento. Se guardiamo il giro è stato davvero un bel giro. Ci sono stati dei momenti in cui pensavo di aver perso la macchina,però l’ho ripresa. Alla fine concludere il giro in pole position è qualcosa di incredibile. Voglio ringraziare il team per quello che hanno fatto. Davvero un grandissimo lavoro. Sapevamo che questa sarebbe stata una pista difficile per noi,però la squadra ha fatto una lavoro fantastico nel portare il pacchetto di cui avevamo bisogno e sono davvero contento di essere in pole per domani. Abbiamo portato pezzi nuovi che hanno lavorato nel modo giusto. Non sempre è andata così,però questa volta sì ed è stato bello vederlo. Il venerdì è stato duro,non è stata la mia giornata. Ma ho lavorato duro ed il lavoro ha pagato. Sono molto contento”

Hamilton: “Onestamente non so dove abbiano trovato tutto questo passo le Ferrari oggi,perché potenzialmente non sembrava la loro pista. Però hanno fatto un gran lavoro e Charles ha fatto un altro grande giro. Avevo bisogno di qualcosa di speciale alla fine ed ho dato assolutamente tutto quello che avevo. Sono sicuro di aver toccato il muro un paio di volte. Non potevo davvero tirare fuori di più. Sono molto contento di essere in prima fila a metà tra le due Ferrari. Proveremo a beffarle domani. Passo gara? Si domani potremo essere aggressivi credo”

Vettel: “Non sono soddisfattissimo del Q3,l’ultimo tentativo poteva uscirmi meglio,però nel complesso la macchina mi ha dato buone sensazioni. Siamo riusciti sempre a migliorare tentativo dopo tentativo. Probabilmente la pista era un po’ migliorata alla fine e non sono riuscito a sfruttarla al massimo. Ho abortito il giro perché ero comunque dietro e quindi non l’ho concluso,ma è comunque una buona posizione sulla griglia. Domani sarà diverso rispetto ad oggi. Dovrebbe essere una bella gara e vedremo come si comporterà la macchina domani sul passo gara,vedremo se ci saranno cose che dovremo gestire. Nel complesso sarà divertente,non vediamo l’ora”