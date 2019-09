Quarta Pole Position in carriera per Charles Leclerc (la quinta stagionale per la Ferrari),dopo una qualifica con finale indecoroso (tutti ha preso bandiera a scacchi tranne Sainz e lo stesso Leclerc),davanti alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Quarto tempo per Sebastian Vettel,che partirà davanti alle due Renault di Ricciardo e Hulkenberg. Settimo tempo per Sainz davanti alla Red Bull di Albon e la Racing Point di Lance Stroll. Chiude la Top 10 Kimi Raikkonen. Giovinazzi partirà 11° (fuori dalla Q3 per 2 millesimi) mentre Verstappen partirà in fondo alla classifica.

FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2019

Qualifying Results

1° Leclerc (Ferrari) 1:19.307 (S)

2° Hamilton (Mercedes) + 0.039 (S)

3° Bottas (Mercedes) + 0.047 (S)

4° Vettel (Ferrari) + 0.150 (S)

5° Ricciardo (Renault) + 0.532 (S)

6° Hulkenberg (Renault) + 0.742 (S)

7° Sainz (McLaren Renault) + 1.148 (S)

8° Albon (Red Bull Racing Honda) NO TIME

9° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) NO TIME

10° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) NO TIME

11° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:20.517 (S)

12° Magnussen (Haas Ferrari) 1.20.615 (S)

13° Kvyat (Scuderia Toro Rosso Honda) 1:20.630 (S)

14° Norris (McLaren Renault) 1:21.068 (S)

15° Gasly (Scuderia Toro Rosso Honda) 1:21.125 (S)

16° Grosjean (Haas Ferrari) 1:20.784 (S)

17° Perez (Racing Point BWT Mercedes) 1:21.291 (S)

18° Russell (Williams Mercedes) 1:21.800 (S)

19° Kubica (Williams Mercedes) 1:22.356 (S)

20° Verstappen (Red Bull Racing Honda) NO TIME

Le dichiarazioni dei piloti al termine delle qualifiche

Leclerc: “È davvero incredibile vedere così tante persone,sin da mercoledì all’evento di Milano,è fantastico,sono felice per la pole,ma è stato un vero peccato che nel finale ci sia stata tutta questa confusione. Domani sarà una giornata importante,il passo gara durante i long run è stato buono quindi sono fiducioso. Ad essere sincero il primo run nel primo tentativo Seb doveva darmi la scia nel primo tentativo e io dovevo dare a Seb la scia nel secondo tentativo. Ricciardo e Hulnkerberg sono rimasti piantati in mezzo al tracciato e io sono rimasto dietro a Sebastian. Sono riuscito a passarlo ma non è stato sufficiente.Passo gara? Rispetto a Spa il nostro passo gara è migliore, sará fondamentale il lavoro che svolgerá Sebastian, la partenza sará fondamentale. ”

Hamilton: “Sono grato di essere in prima fila e di poter lottare con le Ferrari,è positivo essersi messi in mezzo tra di loro. È stato deludente nel finale non riuscire a lanciarci,ma abbiamo aspettato troppo e il tempo è scaduto. Quel giro di lancio è stato molto pericoloso,anche se divertente. Volevamo stare dietro per sfruttare la scia,ne avevamo bisogno,comunque ripeto,la prima fila è positiva. Caos nell’ultimo giro?Questa cosa sta acadendo da molte gare. Con la deportanza, la scia è fondamentale e questo fattore rende le cose molto pericolose. Avrei potuto fare un giro migliore , per la squadra è importante essere in mezzo alle due Ferrari ”

Bottas: “Sono stato fortunato ad aver realizzato il tempo nel primo run per pochi secondi,poi invece nell’ultimo giro lanciato ho preso la bandiera,comunque guardando alla gara le nostre simulazioni erano buone,siamo contenti del risultato,ma è domani la giornata che conta. Guidare qui a Monza è sempre divertente,speriamo che la giornata di domani sia particolarmente divertente per noi Caos nell’ultimo giro di lancio? Poteva andare molto peggio , non é la soluzione che volevamk ma siamo vicini ai primi”

Vettel:”Nessuno mi ha dato la scia sono stato solitario, per la squadra è un buon risultato vediamo cosa possiamo fare domani. Caos nell’ultimo tentativo? Ho detto a tutti i piloti di non rallentare , Charles ha rallentato e io ho preso la bandiera a scacchi”