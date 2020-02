Ferrari, presentata la nuova SF1000 di Vettel e Leclerc per il mondiale 2020

E’ un rosso scuro opaco rispetto alle tinte precedenti e migliore aerodinamica: si è presentata la livrea della nuova monoposto la SF1000 svelata questo pomeriggio a Reggio Emilia nel teatro “Romolo Valli”. La SF1000 è la secondo monoposto targata dal presidente John Elkhan e dal team principal Mattia Binotto cucita su misura per adottarsi ai regolamenti sull’aerodinamica(che sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione) e che semplifica il numero degli elementi. Una monoposto che rappresenta la discontinuità rispetto alla SF90. Per la Ferrari c’è una serie negativa da sfatare: 12 anni senza un titolo mondiale,l’ultimo vinto nel 2007 con Kimi Raikkonen. Il primo banco di prova sarà a Melbourne, il prossimo 15 marzo con il Gran Premio di Australia. Il cavallino rampante dovrà affrontare delle avversario molto temibili e agguerriti prima fra tutto la Mercedes W11 o la Red Bull RB16. Ad aprire la serata è stato l’amministratore delegato della Ferrari Louis Camilleri: ” Siamo concentrati solo sulla vittoria: – ha chiosato il manager francese . Questo è il nostro obiettivo che ci carica di responsabilità che doseremo positivamente. Sono molto fiducioso sul lavoro degli uomini e delle donne , la loro ambizione, che ha dato il nostro fondatore Enzo Ferrari. Non vedo l’ora di avere successi in futuro. Contiamo di avere Sebastian Vettel e Charles Leclerc che saranno insieme per il secondo anno consecutivo”

Subito dopo ha parlato il team principal del cavallino rampante Mattia Binotto: “Presentare una macchina è sempre emozionante. Ci siamo sempre stati in F1,siamo quelli che hanno disputato tutti i mondiali di F1 e fa parte del nostro dna. Questa è la vettura numero 66 della Scuderia Ferrari. Il nostro gruppo è giovane deve ancora crescere dagli errori e migliorare i punti deboli della scorsa stagione e puntare sulla nuova macchina.

Aria nuova in casa Ferrari confermata anche dal presidente della Ferrari John Elkan:” Siamo molti felici di presentare la nuova macchina a Reggio Emilia per la prima volta fuori da Maranello , a Reggio Emilia dove è nato nel 1797 il tricolore italiano. La Ferrari come sempre ha dato il massimo e rimarrà coesa”

Soddisfatti i piloti , in primis Charles Leclerc: “Ho un approccio diverso rispetto all’anno scorso, conosco la squadra ho gran fiducia nella macchina. Mi sono allenato in montagna ma sono pronto anche mentalmente per affrontare questa nuova stagione. Ho lavorato con la macchina, voglio imparare dagli errori commessi la scorsa stagione ed essere un pilota migliore rispetto all’anno scorso”

Contento anche Sebastian Vettel.”La Sf100 mi piace tantissimo. Dietro questa macchina c’è un grande lavoro della squadra e non vedo l’ora di entrare dentro questa monoposto. Sicuramente è più rossa dello scorsa stagione”

La scheda tecnica della SF1000

La SF1000 presenta un nuovo combustibile e un notevole miglioramento della combustione del motore termico , il cuore pulsate della monoposto numero 66 della scuderia di Maranello. Queste sono le principale novità della SF1000 (chiamata progetto 671). Questo regolamento si differenza minimamente rispetto a quello dalla passata stagione. La vettura è stata rivista soprattutto nel carico aerodinamico e nel bilanciamento. La power unit della SF1000 ha compiuto un passo in avanti nell’efficienza del motore termico garzie ad un nuovo combustibile. Il progetto 671 presenta una razionalizzazione degli ingombri motore e del pacco batteria, il telaio è a forma di nido d’ape in carbonio con l’halo (presente obbligatoriamente in 2018 in F1) nell’abitacolo. LA SF1000 presenta un cambio longitudinale con 8 marce più la retromarcia: inoltre nella monoposto ci sono un comando semiautomatico sequenziale a controllo elettronico con una cambiata veloce. E’presente un differenziale autobloccante a controllo idraulico, nella nuovo monoposto del cavallino è presente dei freni anteriori e posteriori a disco auto ventilanti in carbonio realizzati dalla casa italiana Brembo e può dotarsi di un sistema di controllo elettronico sui freni posteriori. Infine la SF1000 presenta delle sospensioni con uno schema push-rod (il push -rod garantsice trasmette alcune vibrazioni ma garantisce un tenuta in pista)