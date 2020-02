Formula 1, Binotto è preoccupato: “La Ferrari ora non ha la velocità per vincere”

FORMULA 1, BINOTTO COMMENTA GLI ULTIMI TEST DELLA FERRARI

“Prestazione? Voto 6 o forse anche meno“, così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha commentato sul programma degli ultimi test della Rossa e non solo. “In questi ultimi due giorni ci siamo concentrati al mattino sulle simulazioni di qualifica e al pomeriggio a simulare la gara – ha poi aggiunto Binotto – con tutte le intere procedure, griglia, giro di formazione e partenza.”

Per molti la Ferrari si è nascosta in questi test prestagione, ma forse per pretattica o forse per schiettezza, Mattia Binotto che conosce il vero valore della SF1000 ha ribadito un messaggio che non è piaciuto molto ai tifosi della Rossa: “Siamo pronti ad affrontare le gare, ma non siamo veloci abbastanza. Di questo ne sono certo. Non siamo veloci per giocarci la vittoria in Australia. Ognuno ha i propri problemi, chi affidabilità, chi velocità, chi di prestazione. In un weekend di gara può succedere di tutto, ma oggi come oggi non siamo soddisfatti della prestazione. Non sono ottimista come l’anno scorso. L’auto non è la più veloce. Sembra essere affidabile e la stagione è lunga. Il drag ci penalizza in velocità massima. Non stiamo spingendo il motore al massimo perché non vogliamo compromettere la nostra affidabilità. Non mi importa cosa dicono o pensano gli avversari . Da parte mia conosco la situazione e credo che basti questo. Non sto togliendo pressione, anzi essendo Ferrari quando le cose non vanno come vorresti la pressione aumenta e quanto siamo bravi lo scopriremo nelle prime due-tre gare. Tutta la macchina va migliorata, power unit e aerodinamica e non siamo dove vorremmo essere, gli altri sono più veloci in rettilineo. Non stiamo facendo dei giochi , questa è la nostra vera performance.“