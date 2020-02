Formula 1, test Barcellona day 3: super Mercedes e male Ferrari

Dominio Mercedes e la Ferrari dodicesima con Sebastian Vettel

Oggi 21 febbraio si è chiusa la prima tornata di test di Formula 1 sul circuito di Montmelò a Barcellona, pieno di sorprese e novità, con la Mercedes che nel Day 3 ha confermato il dominio fatto vedere nella prima giornata. Nelle otto ore di lavoro di questa giornata la Mercedes ha voluto ribadire ancora una volta di essere di un’altra categoria rispetto le altre, piazzando le due vetture in vetta alla classifica in maniera netta e decisa. In testa si trova Valtteri Bottas che è sceso in pista nella mattinata e in chiusura della sessione ha chiuso un eccezionale giro 1:15.732 con il compound C5 , cioè la gomma più soft a disposizione. Nel pomeriggio il compagno di scuderia, il sei volte campione del Mondo, Lewis Hamilton non è stato da meno piazzando la sua vettura alle spalle di Bottas con un tempo di 1:16.516 a soli 784 millesimi di distacco. Il pilota britannico ha poi girato con dei tempi invidiabili e un passo gara davvero eccellente. Giornata da dimenticare, con pochi guizzi e sorrisi per la Ferrari dove in pista era presente per tutto il giorno solo Sebastian Vettel. Nella mattinata Vettel è stato costretto ad abbandonare la pista perchè la sua SF1000 ha deciso di fermarsi ed è stata ferma per oltre due ore ai box con il tedesco che aveva segnato come suo miglior tempo 1:18.384. Nel pomeriggio il pilota tedesco ha badato al sodo provando a macinare il maggior numero di chilometri possibili e chiudendo l’ultima giornata di test al dodicesimo posto.

CLASSIFICA DAY 3

Valtteri Bottas 1:15.732

Lewis Hamilton +0.784

Esteban Ocon +1.370

Lance Stroll +1.606

Daniil Kvyat +1.695

Antonio Giovinazzi +1.737

Daniel Ricciardo +1.842

Max Verstappen +1.904

Alexander Albon +2.422

Pierre Gasly +2.481

Carlos Sainz +2.542

Romain Grosjean +2.648

Sebastian Vettel +2.652

Lando Norris +2.722

Nicholas Latifi +3.272