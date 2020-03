Questa qui è la notizia trapelata nelle ultime ore

A Melbourne è notte fonda quando è stato deciso di cancellare il Gran Premio d’Australia a Melbourne, gara di apertura del Mondiale 2020 di Formula 1. La F1, Liberty Media, la FIA, gli organizzatori australiani, tutte le squadre, hanno provato a far finta di nulla, come se l’emergenza coronavirus dovesse rimanere fuori dai tornelli che danno l’accesso al circuito di Albert Park. Dopo la scoperta della positività di un meccanico del team McLaren, il team di Carlos Sainz e Lando Norris aveva deciso di non partecipare, ma l’allarme è aumentato e alla fine con colpevole ritardo è stato cancellato. Per arrivare a quest’ultima decisione sono servite riunioni infinite: soprattutto , come detto da Lewis Hamilton, tutte dettate dal fatto che ci sono contratti milionari in ballo, ma altre serie motoristiche come la Moto GP e la Formula E, hanno accettato di doversi arrendere. Come anche altre manifestazioni sportive (NBA, tutti gli sport in Italia, ecc…). Come il GP d’Australia, altri due Gran Premi rischiano di essere spostati o cancellati, e sono quello del Bahrain (che in caso si disputasse sarà a porte chiuse) e quello del Vietnam. Prende sempre più piede l’ipotesi che il Mondiale 2020 potrebbe iniziare il 3 maggio con il GP d’Olanda, sempre che la situazione coronavirus sia migliorata o ancora meglio abbandonato il pianeta Terra.

Queste sono invece le ultime novità da Melbourne

ORE 22:00 ( 8:00 locali) – “NO COMMENT” della FIA alla richiesta di chiarimenti da parte dei giornalisti presenti al circuito, secondo quanto riferisce Phillip Horton.

ORE 21:55 (7:55 locali) – Un meccanico dell’Alpha Tauri, Luca Cecchetto sta informando sulla grande confusione dei suoi colleghi presenti in Australia: “Non sanno cosa aspettarsi, in 30 minuti dovrebbe uscire un comunicato.”

21:45 (7:45 locali) – Il paddock australiano sta iniziando a popolarsi. Tutto sembra meno che lo scenario di un annullamento.