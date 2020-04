Formula 1, si torna in pista con il GP d’Australia virtuale: il programma, dove vederlo e i piloti.

Si ritorna virtualmente in pista con il secondo Gran Premio della Virtual Grand Prix Series. Questa volta ci troviamo in Australia con il GP di Melbourne che doveva essere il Gran Premo di apertura del Mondiale 2020 di Formula 1. Il Gran Premio si terrà domenica 5 aprile con un format un po differente rispetto al primo GP virtuale, che ha divertito ma ha suscitato un po di polemiche.

Rispetto al GP del Bahrein, nel secondo Gran Premio virtuale della stagione si terranno non una ma due gare. Si parte alle ore 21 con la prima gara dove al simulatore si alterneranno veri piloti di F1 e alcune stelle dello sport, tutti dalle loro abitazioni. A seguire, circa alle ore 22:30, ci sarà la seconda gara con protagonisti i più forti piloti professionisti di F1 eSport. Entrambe le gara saranno visibili in diretta streaming sui canali social della F1 e della F1 eSport e in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) con il commento di Matteo Bobbi e Carlo Vanzini.

A differenza del primo GP sarà presente un nome di grande rilievo, quello del ferrarista Charles Leclerc. Al momento i piloti che hanno confermato la loro presenza sono: l’ex pilota di F1 Johnny Herbert, Alex Albon, George Russell, Lando Norris, Nicolas Latifi e Charles Leclerc.

First Race of the year coming up this week-end ! I will do my first ever Virtual Race this week-end organised by @F1, and I like this line up 😘 @arthur_leclerc7 pic.twitter.com/6r5Fenzyil

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 2, 2020