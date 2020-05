F1, GP di Monza confermato e possibilità di una seconda tappa in Italia. Ecco i dettagli

Confermato il GP di Monza. A confermarlo sono stati proprio gli organizzatori del Gran Premio che attraverso un tweet sul profilo dell’autodromo di Monza hanno sostanzialmente ufficializzato il Gran Premio di Formula 1. Come si vede dalla locandina ufficiale si correrà nel primo weekend di settembre, da venerdì 4 a domenica 6. Sul sito dell’autodromo sono pure in vendita i biglietti, sia per l’intero weekend e sia per il giorno singolo. Non tutti i settori sono in vendita, ma comunque c’è un ampia disponibilità. Sarà interessante come andranno le vendite visto che con ogni probabilità si correrà a porte chiuse, senza spettatori. In queste ore sta prendendo piede anche l’ipotesi di vedere una seconda una seconda tappa in Italia sul circuito di Imola.

I Dettagli dei due GP in Italia

Questione di vincoli sanitari e logistici, di accordi con le nazioni ospitanti e di convenienza. Se per Monza la via pare spianata, si discute per il ritorno della Formula 1 a Imola. Si parla di un secondo Gran Premio di F1 in Italia, la settimana seguente a quello di Monza, ed è qualcosa di incredibile decidere di fare un Gran Premio in pochi mesi. In tempo di Coronavirus non è detto che non possa accadere ed è lo stesso Carey, patron della F1 di Liberty, ad ammettere che si stanno valutando tutte le opzioni, in tutte le possibili nazioni del nuovo Mondiale in regime di restrizioni per il Coronavirus. Lo stesso presidente ACI, Sticchi Damiani, ha dato un benestare ai due GP italiani ed è Imola, a essere l’opzione più plausibile dopo Monza. Un’altra possibilità sarebbe coinvolgere il Mugello, però meno probabile, o addirittura fare due gare presso il circuito monzese, come del resto potremo vedere in alcune nazioni. In tutto si pensa di fare un numero di 15 gare ai quattro angoli del Mondo(Europa – Asia – America – Medio Oriente), anche se a porte chiuse.