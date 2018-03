Diretta TV MotoGP Qatar in chiaro su TV8? Dove vedere il Gp di Losail oggi 18/03

Il grande giorno è finalmente arrivato: oggi parte il Motomondiale 2018 sul circuito di Losail, in Qatar. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come e dove vedere MotoGP Qatar in streaming live gratis ed in diretta TV. Prima, però, vediamo come arrivano i protagonisti alla prima gara della stagione. La pole position è andata a Johann Zarco grazie ad uno straordinario giro in 1’53”680 (miglior tempo in assoluto sul circuito qatariota), secondo tempo per il campione del mondo in carica Marc Marquez, con Danilo Petrucci che chiude la prima fila con un ottimo terzo tempo. Andrea Dovizioso, attesissimo nelle qualifiche di ieri, si è dovuto accontentare del quinto tempo, mentre Valentino Rossi partirà in ottava posizione. Gli spagnoli Pedrosa e Lorenzo, invece, partiranno rispettivamente dalla settima e dalla nona posizione. Nel prossimo paragrafo vi diciamo come e dove vedere MotoGP Qatar in diretta TV e in streaming live gratis, oggi 18 marzo 2018.

MotoGP Qatar su TV8? Diretta TV GP Losail oggi 18/03

Orari TV MotoGP Qatar – Gli appassionati del Motomondiale si staranno chiedendo se sarà possibile vedere il MotoGP Qatar in diretta su TV8. La risposta purtroppo è no: sarà possibile vedere la diretta TV GP Losail solo ed esclusivamente su Sky Motogp HD (canale 208 della piattaforma televisiva), con la partenza della gara prevista per le ore 17.00. Su TV8, invece, sarà trasmessa la replica della gara, a partire dalle ore 21.00 (studio MotoGP dalle 20.15 e dalle 22.00 per i commenti post gara). Per chi non lo sapesse, il MotoGP Qatar è una delle undici gare che verranno trasmesse in esclusiva su Sky, mentre le seguenti otto gare verranno trasmesse anche da TV8 in chiaro: GP Argentina (seconda stagionale, in programma l’8 aprile), GP Americhe, GP Italia, GP Catalogna, GP Repubblica Ceca, GP Austria, GP San Marino e GP Valencia.

Streaming Moto GP Qatar 2018: dove vedere GP Losail su pc, smartphone e tablet

In questo paragrafo diamo qualche informazione su come e dove vedere MotoGP Qatar in streaming live gratis. La gara sarà visibile attraverso l’applicazione ufficiale Sky Go, riservata agli abbonati. Consigliamo, quindi, a tutti coloro che non possiedono un abbonamento a Sky di farsi prestare per un’ora l’account da amici o parenti abbonati, in modo tale da vedere lo streaming MotoGP Qatar in modo sicuro. Al contrario sconsigliamo di vedere il MotoGP Qatar in streaming sugli ormai famosi siti internet e pagine Facebook, in quanto queste azioni sono vietate nella nostra nazione e se scoperti si rischiano multe e sanzioni salatissime. Il GP Losail, inoltre, sarà visibile in streaming anche sul sito ufficiale di TV8 ovviamente in replica a partire dalle ore 21.00.

RIEPILOGO ORARI TV MOTOGP QATAR 2018

Ore 16.15 Paddock Live Gara su Sky Moto gp HD

Ore 16.30 Grid su Sky Moto gp HD

Ore 17.00 Diretta Gara Moto GP su Sky Moto gp HD

Ore 18.00 Zona Rossa SU Sky Moto gp HD

Ore 18.45 Paddock Live su Sky Moto GP HD

Ore 20.15 Studio Moto GP su TV 8 in chiaro

Ore 21.00 Replica Gara Moto GP su TV 8 in chiaro

Ore 23.00 Studio Moto GP su TV 8 in chiaro