Valentino Rossi, ecco il casco per il Motomondiale 2018 (FOTO)

Valentino Rossi è pronto per iniziare una nuova stagione in sella alla sua Yamaha, che non sarà l’ultima: è notizia di ieri, infatti, il rinnovo del contratto con la casa motociclistica giapponese fino al 2020. In pratica il numero 46 correrà fino all’età di 41 anni. “In questo periodo sono giunto alle conclusioni che avrei voluto continuare, perché competere, essere un pilota di MotoGp, ma soprattutto guidare la mia M1 è una cosa che mi rende felice“, ha spiegato Valentino Rossi dopo l’annuncio ufficiale. Che poi ha voluto ringraziare la Yamaha per la grande opportunità, spiegando che non sarà facile correre fino ai 40 anni ma che avrà grandi motivazioni. “Adesso il nostro compito come team e factory è quello di mettergli a disposizione la miglior YZR-M1 in modo da permettergli di lottare per la vittoria in gara e nel mondiale”, ha detto il managing director della Yamaha Lin Jarvis.

Casco Valentino Rossi Motomondiale 2018: ecco la prima foto

Nella mattinata di oggi Valentino Rossi ha deciso di presentare in anteprima ai suoi fan sui social network il nuovo casco con il quale gareggerà nel corso del Motomondiale 2018 (esclusa la gara del Mugello, dove indosserà come in ogni stagione un casco limited edition). Un casco bellissimo, molto sobrio rispetto al passato, senza disegni e con pochissime scritte e con i soli colori blu e giallo, come spiegato dallo stesso Valentino Rossi con un post di presentazione, corredato da una foto. Il casco per il Motomondiale 2018 (che si chiama soleluna 2018) è stato disegnato da Davide Degli Innocenti e realizzato dall’AGV Helmets.