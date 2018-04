MotoGP Argentina in diretta tv, in chiaro su tv8? Come vederla in streaming live gratis

MOTOGP ARGENTINA, DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E IN STREAMING GRATIS: SARA’ TRASMESSA ANCHE IN CHIARO SU TV8?- A distanza di tre settimane dal Gran Premio d’esordio del campionato 2018, la MotoGP si sposta in Argentina per la seconda prova del Motomondiale. Sul circuito di Termas de Rio Hondo riparte la caccia ad Andrea Dovizioso, vincitore in Qatar e di conseguenza leader della classifica iridata. Sul tracciato argentino però il pilota italiano della Ducati ha sempre incontrato delle difficoltà, molto spesso non per sue colpe. Per la gara la favorita sembra essere la Honda, le cui caratteristiche tecniche si sposano molto bene con quelle della pista. Non starà di certo a guardare la Yamaha, che con Rossi e Vinales giocarsi le proprie chance di vittoria. L’ orario del Gp d’Argentina è ovviamente condizionati dal fuso molti appassionati delle due ruote si staranno chiedendo dove vedere la gara della MotoGP. Come seguirla in diretta e in streaming gratis? Sarà visibile anche in chiaro su tv8? Cerchiamo di fare chiarezza.

Orario MotoGp Argentina 2018, dove vedere la gara in diretta tv: in chiaro su tv8?

Il primo dubbio di milioni di telespettatori riguarda sicuramente se la gara di MotoGp in Argentina sarà tramesso in chiaro su tv8. Ebbene, su questo fronte arrivano buone notizie: il canale free di Sky trasmetterà al canale 8 del digitale terrestre il Gran Premio in diretta tv. La gara sudamericana partirà alle ore 20.00 italiane e sarà trasmessa, come di consueto da Sky, più precisamente su Sky SportMotoGP (canale 208 della piattaforma satellitare) e Sky Sport 2 (202).

MotoGP Argentina in streaming gratis, come seguire la gara live da smartphone e tablet

La gara argentina della MotoGP sarà sicuramente un bel banco di prova per confermare o smentire i risultati della prima prova in Qatar. L’insolito orario potrebbe mettere in difficoltà alcuni spettatori, che magari non potranno seguire il GP in diretta tv. Per coloro che non potranno essere alle 20.00 davanti al televisore c’è la possibilità di vedere il Gp d’Argentina di Moto in streaming live gratis. Per gli abbonati c’è SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet, mentre a tutti gli altri basterà andare sul sito tv8.it.