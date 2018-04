MotoGP, Giacomo Agostini scagiona Marquez: “Non va squalificato per l’episodio con Rossi”

Bufera in MotoGP. Il Gran Premio di Argentina ha lasciato un lungo strascico di polemiche dopo il duello in pista tra Marc Marquez e Valentino Rossi, culminato con un’entrata decisa, forse troppo, dello spagnolo. L’italiano ha perso il controllo della sua Yamaha ed è finito con le ruote sull’erba, scivolando e dicendo di fatto addio a importanti punti in chiave iridata. Il pilota della Honda è finito sotto inchiesta della direzione gara, che ha poi deciso di comminare una penalità: 30 secondi in più sul tempo effettivo in pista. Marquez ha chiuso così in 18esima posizione, proprio davanti al “danneggiato” Rossi. Al termine fischi dagli spalti dell’autodromo di Termas de Río Hondo all’indirizzo del centauro Honda, che ha provato a scusarsi nel box dell’avversario, prima di essere allontanato dallo staff del Dottore. Troppa la rabbia, sfogata poi davanti ai giornalisti con parole al veleno: “Con lui in pista è pericoloso, ho paura. Poi davanti alle telecamere si fa bello e viene a chiederti scusa. Non si possono accettare. Non mi guardi più in faccia e almeno non mi prenda in giro” .

L’Italia, e non solo, si è spaccata tra coloro che hanno ritenuto troppo blanda la punizione per lo spagnolo, ‘reo’ di essere stato eccessivamente aggressivo e poco rispettoso non solo nei confronti di Rossi, ma anche di altri piloti nel corso della gara e coloro che hanno valutato la sanzione proporzionata all’episodio.

A favore di Marquez anche una voce autorevole delle due ruote, il 15 volte iridato Giacomo Agostini, che pur condannando il comportamento di Marquez, ha ritenuto che una squalifica sarebbe stata eccessiva: “Ha sbagliato e spero non lo faccia più. Ma ha già pagato in gara. Se squalifichiamo per ogni episodio, allora non corriamo più”, ha spiegato Agostini ai microfoni di Tutti Convocati, su Radio 24. “Non è vero che Marquez punta alla gamba come dice Valentino. Sono ancora tutti un po’ nervosi e stanno esagerando. Queste cose in pista succedono. Capitavano anche a me e in Argentina oltre a Rossi è accaduto a Pedrosa, spinto fuori da Zarco. È sempre stata una lotta così, naturalmente è giusto avere rispetto e non buttare la gente a terra”, ha aggiunto il centauro più vincente della storia, che sulle scuse “mediatiche” di Marquez ha precisato: “Magari avrei aspettato un po’ prima di andare, giusto per far calmare le acque. Comunque se non l’avesse fatto, lo avrebbero criticato ugualmente”.

Si può essere più o meno d’accordo con le parole di Agostini, si può essere dalla parte di Rossi o da quella di Marquez, ma c’è da giurarci che le scintille in pista nei prossimi Gran Premi non mancheranno.