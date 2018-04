Qualifiche MotoGp Argentina: incredibile pole di Jack Miller, Rossi fuori dalla top ten. tiene Dovizioso

Qualifiche MotoGP Argentina. Epilogo sorprendente con la pole ottenuta dall’australiano Jack Miller della Ducati Pramac. Su una pista in condizioni non ideali, tra i favoriti resistono solo Pedrosa e Zarco, rispettivamente secondo e terzo classificato. Indietro gli altri. Dovizioso chiude ottavo, precedendo Vinales e Crutchlow. Solo undicesimo Valentino Rossi davanti a Iannone. Per Valentino si prospetta una gara decisamente in salita.

Qualifiche MotoGP Argentina, la cronaca live

20.15 Dovizioso davanti con 1:50.500, poi Lorenzo (+0.047), Bautista (+0.617), Simeon (+0.819), Smith (+0897) e Petrucci (+1.167).

20.18 In un frangente importante Lorenzo e Dovizioso sono primo e secondo. Questo succede quando ha ricominciato a piovere.

Alla fine del primo settore Dovizioso incrementa di un decimo. Lorenzo si sta lanciando

Le due Ducati sono prime

20.23 Dovizioso passa davanti a Lorenzo con 1:49.518, Aleix Espargarò terzo a +0.834, Scott Redding quarto a +0.894, Poi Petrucci a +0.931.

20.26 Con un giro pazzesco Espargarò con l’Aprilia, è primo con 0.390 su Dovizioso

Lorenzo è fuori dalla Q2.

20.35 Si riparte. Grande favorito Marc Marquez.

Attenzione al vantaggio delle Honda!

Ci sono molti tratti del tracciato asciutti e altri bagnati. Situazione complicata.

11′ per dare il meglio di loro stessi.

Marquez è già in vantaggio ma sta cambiando tutto molto velocemente .L’Aprilia al momento si sta prendendo là pole position. Lo spagnolo conquista la prima posizione con 340 millesimi su Marquez! Marquez rientra ai box e cambia le gomme . Gomme slick, mentre Valentino va lungo.

Le soft rain sono montate sulla Yamaha. Marquez torna con le gomme rain.

20.47 Rins passa in testa con 7 decimi di vantaggio

20.49 Pedrosa al comando, ma stanno migliorando tutti ora! Sempre in difficoltà Rossi.

20.50 Marquez è quinto

20.53 Miller con uno stacco pazzesco ha la pole!

In questa Q2 è successo veramente di tutto.

Jack Miller in pole con la Ducati Pramac 1’47″153, in seconda posizione Pedrosa, 3° Zarco, 4° Rabat, 5° Rins, 6° Marquez, 7° A. Espargarò, 8° Dovizioso, 9° Vinales, 10° Crutchlow, 11° Rossi, 12° Iannone.