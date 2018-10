MotoGP Giappone streaming live e diretta TV: dove vedere la gara dalle 7

Sul circuito di Motegi si corre il Gp del Giappone, quart’ultimo appuntamento del Motomondiale 2018. Marc Marquez sembra avviato verso un nuovo titolo iridato: lo spagnolo, classe, ’93 ha 78 punti di vantaggio sul secondo in classifica, Andrea Dovizioso. Eppure il pilota di Forlì non molla e quest’oggi partirà in pole position, con la speranza di rosicchiare punti importanti sul pilota dell’Honda, che è riuscito ad ottenere soltanto il sesto tempo nelle qualifiche di ieri. Il francese Zarco partirà dalla seconda posizione, mentre Miller ha ottenuto il terzo tempo. Poi Crutchlow e Iannone, con il quarto e quinto tempo. Soltanto nono, invece, Valentino Rossi, attualmente terzo in classifica generale a -99 da Marc Marquez. Molti si staranno chiedendo dove vedere MotoGP Giappone in streaming live e diretta tv, oggi 21 ottobre. Di seguito tutte le informazioni.

Dove vedere MotoGP Giappone in diretta TV oggi 21 ottobre dalle 7

La gara di Motegi avrà inizio quando in Italia saranno le 7 di mattina. Non ci sono buone notizie per gli appassionati del Motomondiale non abbonati a Sky: non sarà possibile vedere il MotoGP Giappone in chiaro su TV8. Sul canale free proprio di Sky sarà trasmessa la gara in differita a partire dalle ore 14. Dunque la diretta TV MotoGP Giappone sarà un’esclusiva dell’emittente satellitare che la trasmetterà sul canale Sky Sport MotoGP HD (canale 208), con un ampio pre gara nelle prime ore del mattino di oggi domenica 21 ottobre.

Streaming MotoGP Giappone 2018: come vederla su pc, smartphone e tablet

Sarà possibile vedere MotoGP Giappone in streaming live sull’applicazione ufficiale Sky Go, fruibile da pc, smartphone e tablet ovviamente solo ed esclusivamente dagli abbonati. Chi non possiede un abbonamento Sky potrà comprare la visione della gara su Now TV, che trasmette in streaming gli eventi di Sky. Sconsigliamo, invece, di vedere lo streaming MotoGP Giappone attraverso siti o pagine Facebook non ufficiali: una volta scoperti, infatti, si rischiano multe e sanzioni pesanti. Ribadiamo che per vedere MotoGP Giappone in streaming live bisognerà utilizzare l’app Sky Go o in alternativa comprare la gara su Now TV.