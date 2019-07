E’ stato Maverick Vinales a trionfare nel MotoGP di Assen, ottava gara stagionale; lo spagnolo ha tagliato per primo il traguardo davanti al connazionale Marc Marquez e al francese Quartararo che ieri aveva vinto le qualifiche; quarto e quinto gli italiani Andrea Dovizioso e Andrea Morbidelli. Brutte notizie per Valentino Rossi che al 5° giro è caduto per un incidente alla curva 8 con il giapponese Takaaki Nakagami, con quest’ultimo che ha avuto la peggio. Domenica prossima si torna in pista in Germania con il MotoGP dello Sachnsering.

MotoGP Assen, presentazione della gara

Oggi alle ore 14 si correrà l’ottavo MotoGP stagionale sul circuito olandese di Assen, uno tra i più amati dai piloti vista la maggiore possibilità di effettuare i sorpassi e adottare parecchie strategie.

Nelle ultime otto stagioni la Honda e la Yamaha hanno vinto ad Assen quattro volte ciascuno, mentre la Ducati non vince qui dal 2008 quando a trionfare fu Casey Stoner; per quanto riguarda i piloti, quello che ne ha vinti di più è Valentino Rossi con otto dimostrando una certa confidenza con la pista olandese, mentre il campione in carica Marc Marquez per ora è fermo solo a due.

Ieri si sono disputate le qualifiche che ha visto finire al primo posto il francese Fabio Quartararo, che già nelle prove libere aveva fatto vedere ottime cose, il tempo del transalpino della Yamaha è stato di 1’32’017 davanti allo spagnolo compagno di squadra Maverick Vinales (1’32’157) e all’altro iberico Alex Rins (1’32″458). Dunque una prima fila inedita che renderà questo Gp molto più interessante del previsto. Marc Marquez partirà dalla seconda fila in quarta posizione, con il connazionale Joan Mir quinto e il britannico Cal Crutchlow sesto.

Non è stata una gran qualifica per i piloti italiani con il migliore della truppa Danilo Petrucci settimo, seguito da Franco Morbidelli (nono), Andrea Dovizioso (undicesimo), Francesco Bagnaia (tredicesimo), Valentino Rossi (quattordicesimo) e Andrea Iannone solamente ventesimo.

Ricordiamo che nella classifica generale comanda il solito Marquez con 140 punti, dietro di lui ci sono Dovizioso (103 punti), Alex Rins (101), Danilo Petrucci (98) mentre chiude la Top Five Valentino Rossi (72).

MotoGP Assen, diretta tv e streaming oggi 30 giugno

Il MotoGp di Assen che inizierà alle ore 14, sarà visibile sul canale Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder), con collegamento a partire dalle ore 13.30 per il pre-gara con le ultime notizie a pochi minuti dal via condotto da Vera Spadini.

La telecronaca della corsa invece sarà a cura di Guido Meda mentre al commento tecnico Mauro Sanchini, coppia ormai consolidata per il canale satellitare. Alle ore 15 ci sarà Zona Rossa approfondimento sulla gara con notizie e interviste dalla pit-lane dove ci saranno Sandro Donato Grosso, Antonio Boselli e Alex De Angelis. Infine alle ore 15.45 in programma Paddock Live Ultimo Giro, dove gli abbonati Sky da casa diventano protagonisti e gli opinionisti rispondono alle domande degli appassionati a conclusione del weekend di gara.

La gara di Assen sarà visibile anche tramite Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.

Ci sarà la possibilità di vedere il MotoGP anche in chiaro su TV8 HD (canale 8 del digitale, 121 del decoder), con collegamento a partire dalle ore 13.55 e anche qui alle ore 15 si potrà vedere il post gara fino alle ore 16.20 con Davide Camicioli e i suoi ospiti Marco Lucchinelli, Giacomo Agostini e Carlo Canzano che commenteranno insieme la gara di MotoGP con approfondimenti e interviste.