Da quando a Misano è stato invertito il senso di marcia e sono state portate modifiche nella zona delle Rio e della variante del Parco, la pista misura 4226 metri con 16 curve , 10 destra e 6 a sinistra. Il record del circuito appartiene a Jorge Lorenzo che l’anno scorso ha abbassato con la Ducati il suo precedente primato con la Yamaha 1’31″629 il tempo registrato che Michelin conta di abbassare nuovamente in questa edizione . Valentino Rossi e Jorge Lorenzo detengono il maggior numero di vittorie in MotoGP mentre Andrea Dovizioso conta il miglior tempo in gara e la velocità maggiore con 299.5 km/h risalente al 2015 . I punti di sorpasso sono ben noti , la Quercia è uno dei più belli , l’anno scorso Dovizioso sfruttando una migliore uscita dalla curva 6 per affiancare Jorge Lorenzo nel rettilineo e passarlo in frenata prendendo la leardship ma il sorpasso più bello del 2018 fu quella di Jorge Lorenzo che con una grande manovra pazzesca al Curvone passando Marquez dall’interno a quasi 290 km/h, altro grande classico di Misano è il Carro , proprio sotto le tribune l’anno scorso Marquez ha infilato Jorge Lorenzo sfruttando il lungo del suo attuale compagno di squadra.

Altre statistiche

– Viňales non ha mai vinto a Misano ne in MotoGP ne in Moto2 ne in Moto3

-Marquez e Dovizioso contano 2 successi su questo tracciato