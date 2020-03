In questo periodo di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, anche i campioni delle due ruote sono attenti a rispettare il regime di quarantena imposto dal governo. Tutti in un modo o nell’altro, tramite i propri canali social, mostrano come passano il tempo durante il periodo di reclusione forzata. Fra di loro c’è chi come Marco Melandri, decide di lanciare in modo particolare il suo invito a stare a casa.

Sul proprio profilo Instagram, l’ex campione del mondo della classe 250, posta una foto della fidanzata in intimo e nella didascalia scrive: “Intanto #iostoacasa con Teddy l’Orsacchiotto. Per fortuna che c’è lui…”.

Il post fa il boom di like, fra questi c’è anche quello di Jonathan Rea che non esita a lasciare il suo commento: “Marco, penso che tu abbia spaccato Instagram stanotte”, al quale Melandri risponde: “”Così ho molti più follower che a vincere una gara!”.

Oltre al campione del mondo di Superbike, la foto pubblicata dall’ex centauro di Ravenna attira l’attenzione anche di Michel Fabrizio. Il pilota di Frascati coglie la sfida e pubblica sul suo profilo Instagram, uno scatto bollente in compagnia della moglie: “Marco Melandri, 42 anni e 3 figli a carico. Ci rivediamo tra 10 dieci anni #coronavirusfadanniveri sempre in competizione”.