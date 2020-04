MotoGP, il GP d’Austria virtuale: dove vederlo, programma e i piloti

Questo weekend ritorna l’appuntamento con la MotoGP. Dopo la prima gara virtuale del Mugello, al Red Bull Ring domenica 12 aprile alle ore 15 si correrà la seconda gara virtuale della stagione. La prima gara è stata vinta da un Marquez, ma a festeggiare non è stato l’otto volte campione del mondo. Marc è stato infatti battuto dal fratello Alex, debuttante in MotoGP dopo aver vinto il titolo in Moto2 e trionfatore del Mugello davanti a Bagnaia e Vinales.

Il programma

Si giocherà sul videogame ufficiale della MotoGP ovvero MotoGP19 e si sfideranno per 10 giri sul tracciato austriaci. Per definire la griglia di partenza ci saranno 5 minuti di qualifica in modalità time-attack e poi via, lo spettacolo del GP virtuale potrà cominciare. Il semaforo verde scatterà alle ore 15:00.

I piloti: ci saranno anche Rossi, Petrucci e Pirro

Novità importanti in pista al Red Bull Ring: in griglia di partenza ci saranno anche Valentino Rossi e l’inedita coppia per il team ufficiale Ducati Petrucci-Pirro. Confermati per la Honda i fratelli Marquez oltre all’uomo della pole del Mugello Quartararo, all’altro pilota Yamaha Vinales, a Bagnaia, a Nakagami e infine a Rabat.

Dove vedere la gara?

La gara sarà visibile in diretta streaming sui canali social della MotoGP (Youtube e Facebook) e anche in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP dalle ore 15 di domenica 12 aprile con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini.