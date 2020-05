Federica Pellegrini riprende gli allenamenti dopo 6 lunghe settimane di stop. La nuotatrice italiana non nasconde la sua gioia e su Instagram pubblica un video con la didascalia che recita: “Dopo 6 settimane… #likeababy”.

Il video dell’allenamento di Federica Pellegrini

La campionessa veneta è tornata ad allenarsi nel Centro Federale di Verona. Nella breve clip pubblicata su Instagram, la Divina è sui blocchi di partenza e fuori campo si sente la voce del suo allenatore: “Sei pronta? Mi sa che oggi dobbiamo ripartire dalle basi dopo 6 settimane. Quindi sali pure sul blocco. Mettiamo bene in posizione le braccia.” A questo punto la Pellegrini interrompe il tecnico ed esclama: “Ah tipo scuola nuoto”.

Dopo il conto alla rovescia la medaglia d’oro alle Olimpiadi si tuffa e riprende gli allenamenti.

Federica Pellegrini preoccupata per le Olimpiadi di Tokyo

La campionessa italiana non ha nascosto le sue perplessità per lo slittamento delle Olimpiadi di Tokyo. Durante una diretta Instagram con Jovanotti, la Divina ha confessato: “È dura. Io quest’anno farò 32 anni, in generale nella vita non sono molti ma nello sport lo sono. Di nuotatrici over trentenni se ne contano sulle dita di una mano, questo ritardo è logico che può essere uno svantaggio, ma non voglio viverla così perché partirei già con un piede indietro”.