Superlega, Perugia campione d’inverno. I risultati del 26 Dicembre e la nuova classifica

Tredicesima e ultima giornata del girone di andata della Superlega di volley maschile: 3 punti per Trento, Padova, Sora, Milano e Perugia vincenti su Monza, Modena, Vibo Valentia, Ravenna e Latina. Finiscono al tie-break i match Castellana-Civitanova e Piacenza-Verona. Nel primo caso, a sorpresa, ha la meglio Castellana che costringe i Campioni di Italia allo stop. Nel secondo caso ha la meglio la Calzedonia Verona che espugna il terreno della rivale Piacenza. Grazie a questi risultati la Sir Safety Perugia scavalca in testa alla classifica la Lube Civitanova ed è Campione d’Inverno. Dopo avervi aggiornato LIVE in tempo reale sui parziali dei match della domenica pomeriggio vediamo nel dettaglio di tutto quello che è successo sui taraflex. Risultati, tabellini e classifica.

Risultati 13° giornata di andata Superlega

Diatec Trentino-Gi Group Monza 3-1 (19-25, 25-21, 25-14, 25-19)

Azimut Modena-Kioene Padova 1-3 (21-25, 25-27, 25-21, 16-25)

Wixo LPR Piacenza-Calzedonia Verona 2-3 (25-22, 16-25, 21-25, 27-25, 8-15)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Biosì Indexa Sora 0-3 (21-25, 19-25, 20-25)

Bunge Ravenna-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25, 16-25, 18-25)

Taiwan Excellence Latina-Revivre Milano 0-3 (18-25, 20-25, 20-25)

BCC Castellana Grotte-Cucine Lube Civitanova 3-2 (15-25, 25-21, 23-25, 25-17, 15-10)

La Classifica della Superlega

Sir Safety Conad Perugia 33

Cucine Lube Civitanova 32

Azimut Modena 30

Calzedonia Verona 26

Kioene Padova 23

Diatec Trentino 22

Revivre Milano 21

Wixo LPR Piacenza 20

Bunge Ravenna 20

Gi Group Monza 12

Taiwan Excellence Latina 12

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9

BCC Castellana Grotte 7

Biosì Indexa Sora 6

IL PROSSIMO TURNO 30/12/2017 Ore: 18.00

Revivre Milano-Diatec Trentino Ore 16:30

Kioene Padova-Sir Safety Conad Perugia Ore 18:15 Diretta RAI Sport

BCC Castellana Grotte-Azimut Modena

Biosì Indexa Sora-Gi Group Monza

Cucine Lube Civitanova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Wixo LPR Piacenza-Bunge Ravenna

Calzedonia Verona-Taiwan Excellence Latina 25/01/2018 ore 20:00

Superlega, i Tabellini

Bunge Ravenna – Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25, 16-25, 18-25) – Bunge Ravenna: Orduna 0, Marechal 3, Diamantini 6, Buchegger 11, Poglajen 12, Georgiev 2, Gutierrez 4, Raffaelli 2, Goi (L), Vitelli 0. N.E. Mazzone, Marchini, Pistolesi. All. Soli. Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 5, Zaytsev 10, Podrascanin 5, Atanasijevic 13, Russell 15, Anzani 3, Cesarini (L), Shaw 1, Colaci (L), Della Lunga 0, Berger 0. N.E. Andric, Siirila, Ricci. All. Bernardi. ARBITRI: Goitre Mauro Carlo, Gnani. NOTE – durata set: 29′, 25′, 27′; tot: 81′.

Taiwan Excellence Latina – Revivre Milano 0-3 (18-25, 20-25, 20-25) – Taiwan Excellence Latina: Sottile 0, Maruotti 5, Rossi 4, Starovic 7, Savani 6, Le Goff 3, Caccioppola (L), De Angelis (L), Ishikawa 3, Shoji (L), Gitto 2, Corteggiani 0. N.E. Kovac, Huang. All. Di pinto. Revivre Milano: Daldello 1, Schott 9, Averill 3, Abdel-Aziz 17, Klinkenberg 8, Piano 9, Piccinelli (L), Tondo 0, Fanuli (L), Galassi 7, Perez Rivera 2. N.E. Preti, Cebulj, Sbertoli. All. Giani. ARBITRI: Bartolini, Zanussi. NOTE – durata set: 26′, 29′, 25′; tot: 80′.

BCC Castellana Grotte – Cucine Lube Civitanova 3-2 (15-25, 25-21, 23-25, 25-17, 15-10) – BCC Castellana Grotte: Paris 4, Moreira 22, De Togni 9, Tzioumakas 17, Canuto 10, Ferreira Costa 10, Pace (L), Cavaccini (L), Cazzaniga 0. N.E. Zauli, Rossatti, Ferraro, Garnica, Hebda. All. Lorizio. Cucine Lube Civitanova: Zhukouski 2, Juantorena 24, Candellaro 6, Casadei 13, Kovar 13, Cester 15, Marchisio (L), Grebennikov (L), Christenson 1, Milan 1. N.E. Sander, Stankovic, Sokolov. All. Medei. ARBITRI: Simbari, Zavater. NOTE – durata set: 20′, 25′, 29′, 25′, 29′; tot: 128′.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Biosì Indexa Sora 0-3 (21-25, 19-25, 20-25) – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 3, Antonov 3, Costa 4, Domagala 7, Massari 6, Verhees 5, Torchia (L), Lecat 9, Presta 0, Izzo 0, Marra (L), Patch 1, Corrado 2. N.E. All. Tubertini. Biosì Indexa Sora: Seganov 2, Rosso 7, Caneschi 5, Petkovic 19, Nielsen 15, Mattei 8, Santucci (L), Marrazzo 1. N.E. Mauti, Duncan-Thibault, Fey, Lucarelli, Penning. All. Barbiero. ARBITRI: Cappello, Tanasi. NOTE – durata set: 26′, 28′, 28′; tot: 82′.

Diatec Trentino – Gi Group Monza 3-1 (19-25, 25-21, 25-14, 25-19) – Diatec Trentino: Giannelli 3, Kovacevic 20, Zingel 1, Vettori 13, Lanza 2, Carbonera 5, Kozamernik 6, De Pandis (L), Teppan 0, Chiappa (L), Hoag 17. N.E. Boninfante, Cavuto, Partenio. All. Lorenzetti. Gi Group Monza: Shoji 3, Plotnytskyi 10, Beretta 3, Finger 15, Dzavoronok 16, Barone 5, Brunetti (L), Rizzo (L), Terpin 0, Botto 1, Hirsch 1, Walsh 0. N.E. Buti, Langlois. All. Falasca. ARBITRI: Rapisarda, Puecher. NOTE – durata set: 24′, 26′, 23′, 26′; tot: 99′.

Azimut Modena – Kioene Padova 1-3 (21-25, 25-27, 25-21, 16-25) – Azimut Modena: Mossa De Rezende 1, Urnaut 14, Mazzone 9, Sabbi 15, Van Garderen 13, Holt 6, Tosi (L), Rossini (L), Bossi 0, Pinali 1. N.E. Argenta, Penchev, Marra, Franciskovic. All. Stoytchev. Kioene Padova: Travica 2, Cirovic 10, Polo 8, Nelli 23, Randazzo 21, Volpato 12, Balaso (L). N.E. Sperandio, Gozzo, Peslac, Premovic, Koprivica, Scanferla. All. Baldovin. ARBITRI: Venturi, Braico. NOTE – durata set: 25′, 32′, 28′, 27′; tot: 112′.

Wixo LPR Piacenza – Calzedonia Verona 2-3 (25-22, 16-25, 21-25, 27-25, 8-15) – Wixo LPR Piacenza: Baranowicz 4, Clevenot 14, Alletti 6, Fei 16, Parodi 15, Yosifov 8, Giuliani (L), Manià (L), Marshall (L), Kody 2, Di Martino 0, Cottarelli 0, Hershko 0. N.E. All. Giuliani. Calzedonia Verona: Spirito 7, Jaeschke 13, Pajenk 13, Stern 23, Maar 8, Mengozzi 2, Frigo (L), Birarelli 9, Pesaresi (L), Marretta 2, Manavinezhad 6. N.E. Grozdanov, Paolucci. All. Grbic. ARBITRI: Santi, Saltalippi. NOTE – durata set: 28′, 23′, 26′, 35′, 15′; tot: 127′.