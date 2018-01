Champions League Volley: stasera la Lube sfida il Fenerbahce

La Lube Civitanova torna subito in campo dopo la sconfitta subita nella finale di Coppa Italia contro la Sir Safety Conad Perugia. Questa pomeriggio alle ore 16.00 italiane i marchigiani affronteranno alla Burhan Felek Voleybal Salonu di Istanbul il Fenerbahce SK Istanbul nella prima giornata di ritorno di questa CEV Champions League, dove gli uomini di Medei si trovano al momento in seconda posizione dietro alla Sir Safety Perugia solo per un numero minore di vittorie.

L’obiettivo sicuramente è quello di rialzare subito la testa e conquistare dei punti fondamentali per la classifica e la lotta al primo posto nella Pool A, in attesa del big match dell’ultima giornata del girone proprio contro gli umbri. Dall’altra parte del campo la Lube di Stankovic e compagni troverà una squadra molto agguerrita e soprattutto neo-vincitrice della Supercoppa Turca. I ragazzi di Basic probabilmente scenderanno in campo con la stessa formazione della scorsa partita: l’opposto Toy, che è il terminale offensivo più incisivo della squadra, in diagonale con Keskin, al centro Gladyr e Akdeniz, in posto 4 Sket e Quesque mentre come libero Karatas.

Al momento i turchi del Fenerbahce si trovano in ultima posizione con zero punti conquistati e ben tre sconfitte subite, in totale hanno vinto solamente due set ( di cui uno proprio contro la Lube all’andata).

Dall’altra parte Medei sicuramente vorrà mettere al sicuro il passaggio e la qualificazione alle fasi successive della Champions, ma data l’inferiorità tecnica dei turchi e le numerose gare ravvicinate, probabilmente il tecnico marchigiano lascerà a riposo alcuni dei titolari.

Queste le parole del capitano Stankovic “ Bisogna ripartire subito dopo la sconfitta in Coppa Italia con una vittoria. Naturalmente servirà grande attenzione, nonostante i nostri avversari siano al quarto posto sono comunque una squadra da tenere d’occhio perché cercheranno sicuramente di ottenere la loro prima vittoria. Se esprimeremo la qualità del nostro gioco sicuramente torneremo a casa con un buon risultato.”

La gara si potrà vedere in diretta tv a partire dalle ore 16.00 su Fox Sport HD di Sky.