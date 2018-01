Coppa Italia Volley maschile: il programma del weekend (27-28 gennaio)

Si ferma la Superlega volley per lasciare spazio, tra oggi e domani, alla final four di coppa Italia. Sir Safety Perugia, Lube Civitanova, Azimut Modena e Diatec Trentino(in rigoroso ordine di classifica attuale) si sfideranno per contendersi l’ambito trofeo, il primo dell’anno solare. Le quattro squadre si ritroveranno di fronte dopo il weekend di Supercoppa italiana, a inizio stagione, vinto da Perugia che ha cominciato così benissimo una stagione, fin qui, con pochissime sbavature. I ragazzi di Bernardi sono i favoriti visto l’ottimo momento di forma in un’annata che li sta premiando. Ma la qualità di Civitanova e Modena non può essere sottovalutata così come la voglia di riscatto di Trento che, seppur sia staccata in regular season, ha le armi per mettere in difficoltà le altre.

Si partirà oggi pomeriggio, sabato 27 gennaio, alle 15:30 con la prima semifinale, Lube Civitanova contro Azimut Modena)remake della partita dello scorso turno di Superlega). Alle 18:00 spazio poi a Sir Safety Perugia contro Diatec Trentino che sarà la seconda semifinale. Domenica, poi, l’atto finale della manifestazione che vedrà le due formazioni vincenti sfidarsi per aggiudicarsi la coppa a partire dalle 17:30. Di seguito ecco il programma ricordando che tutte le sfide saranno visibili su Rai Sport.

Coppa Italia, il programma e gli orari della final four

Sabato 27 gennaio

Lube Civitanova-Azimut Modena ore 15:30

Diatec Trentino-Sir Safety Perugia ore 18:00

Domenica 28 gennaio

Vincente prima semifinale-vincente seconda semifinale ore 17:30