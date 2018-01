EuroVolley, tutte le italiane in campo questa settimana

Dopo una lunga pausa ritorna l’EuroVolley.

Si riparte con le prime sfide del 2018 per le italiane partecipanti alle Coppe Europee: in Champions League Civitanova, Trento e Perugia sono impegnate nella terza sfida di andata della Fase a Pool, mentre in CEV e Challenge Cup Verona e Ravenna affrontano gli Ottavi di Finale.

Partiamo dalla Champions League: gli ultimi match del 2017 hanno in dote due vittorie per Cucine Lube Civitanova e Sir Colussi Sicoma Perugia ed una sconfitta al tie break per Trentino Diatec.

Nella Pool A Perugia è in vetta, con i marchigiani che inseguono ad una lunghezza, mentre nella Pool E i trentini sono secondi ad un solo punto dalla polacca Zaksa Kedzierzyn-Kozle, guidata da Andrea Gardini.

La prima a scendere in campo sarà la compagine umbra già in Belgio da ieri e domani sera sfida il Knack Roeselare. Bernardi ed i suoi ragazzi contro la formazione di casa di coach Rousseaux, cercano un successo che sarebbe di platino in chiave qualificazione. Concentrazione, dunque al massimo per lo Zar e compagni che non vogliono rischiare la vetta della Pool.

Mercoledì 17 alle 20.30 all’Eurosuole Forum in scena Cucine Lube Civitanova alle prese con la formazione fanalino di coda della Pool, la turca Fenerbahce Sk Istanbul, a secco di punti e già sconfitta nettamente dagli umbri di Bernardi a domicilio. I ragazzi di Medei sono determinati a conquistare tutta la posta in palio per non perdere terreno su Perugia e sperare in un eventuale passo falso di Zaytsev e company per il sorpasso.

Giovedì 18, sempre alle 20.30, toccherà alla Diatec Trentino chiudere la settimana di Champions al debutto europeo di stagione al PalaTrento, per il match contro i turchi dell’Arkas Izmir, in fondo alla classifica della Pool E con un solo punto.

Per la Cev Cup Calzedonia Verona è in partenza per la Repubblica Ceca dove mercoledì alle 18 affronterà la sfida di andata degli Ottavi di Finale, conquistati grazie alla doppia vittoria netta contro i serbi del Ribnica Kraljevo, contro Dukla Liberec. Il ritorno si disputerà all’Agsm Forum mercoledì 31 gennaio.

In Challenge Cup sarà Bunge Ravenna ad affrontare gli ottavi di finale contro il Volejbal Brno. Mercoledì alle 20.00 anche gli emiliani faranno il loro esordio casalingo in Europa.

DOVE VEDERE LE GARE

Fox International Channels Italy, che si è assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmetterà tutte le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, e Fox Sport Plus, canale 205 di SKY.

Tutti i turni di Champions sono visibili anche in streaming su www.laola1.tv

CHAMPIONS LEAGUE 3a giornata Andata 4th Round

Pool A

Martedì 16 gennaio 2018, ore 20.30 : Knack Roeselare (BEL) – Sir Colussi Sicoma Perugia (ITA) Diretta Fox Sports (canale 204 del decoder Sky) – Commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

Mercoledì 17 gennaio 2018, ore 20.30 : Cucine Lube Civitanova (ITA) – Fenerbahce Sk Istanbul (TUR) Diretta Fox Sports Plus (canale 205 del decoder Sky) – Commento di Roberto Prini e Andrea Zorzi

Pool E

Giovedì 18 gennaio 2018, ore 20.30 : Trentino Diatec (ITA) – Arkas Izmir (TUR) Diretta Fox Sports (canale 204 del decoder Sky) – Commento di Stefano Locatelli e Samuele Papi

CEV CUP Andata 8i di Finale

Mercoledì 17 gennaio 2018, ore 18.00 : Dukla Liberec (CZE) – Calzedonia Verona (ITA)

CHALLENGE CUP Andata 8i di Finale

Mercoledì 17 gennaio 2018, ore 20.00 : Bunge Ravenna (ITA) – Volejbal Brno (CZE)