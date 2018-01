Risultati 17.a giornata volley femminile serie A1, grandissime sorprese

Grandissime sorprese in questa 17.a giornata di campionato volley femminile serie A1, eccezion fatta per Scandicci inciampano le prime della classe, davvero difficile era alla vigilia immaginare i risultati che sono arrivati in questo turno di campionato.

A beneficiarne e’ certamente lo spettacolo e l’interesse del pubblico, si sa quanto poco avvincente possa essere un campionato e in generale uno sport nel quale i risultati appaiono scontati e facilmente pronosticabili.

Vediamo allora nel dettaglio queste sorprese partendo dallo stop della corazzata Conegliano che si deve fermare di fronte all’impresa di Monza che si impone per 3 set a 1 alla Candy Arena di fronte ai propri tifosi.

Partono fortissimo le brianzole che si portano sul 2-0, parziali pesanti 25-18 e 25-19, ha provato l’Imoco a rialzare la testa vincendo il terzo 25-21 ma nel quarto la voglia di portare a casa questo importantissimo risultato evidentemente e’ stato troppo forte, quarto parziale si e’ concluso 25-22 per Monza che conferma di essere la vera sorpresa di quest’anno, bravissime davvero le ragazze di coach Luciano Pedulla’ . In casa Imoco di certo gli infortuni non stanno dando una mano, vedremo gia’ dalle prossime partite se si e’ trattato di un piccolo incidente di percorso.

Chi non approfitta a pieno del passo falso delle pantere e’ stata Novara che e’ uscita sconfitta al tie-break dalla trasferta di Bergamo contro la Foppapedretti. Raccolto un punto che riavvicina in classifica le ragazze di Barbolini a Conegliano, comunque e’ da registrare una sconfitta incassata. Bergamo sta da qualche partita davvero facendo benissimo e lo dimostra questo prestigioso successo, partita combattuta, Bergamo avanti il primo set 25-23, pareggia il conto Novara che vince 25-19, ancora avanti la Foppapedretti in un combattutissimo terzo set conclusosi 28-26, porta Novara il match al tie-break vincendo 25-22 il quarto parziale, al quinto set zampata finale di Bergamo che si impone 15-11.

Negli anticipi da registrare una brutta Busto Arsizio che si stoppa e perde il derby lombardo contro una Legnano che dal canto suo ha fatto un’ottima partita, e’ arrivato un 3-1 per le padrone di casa che fa ben sperare per la lotta salvezza. Spinge forte Legnano che vince i primi due set 25-22 e 25-19, reazione di Busto Arsizio che con l’ingresso di Vittoria Piani fa un po’ meglio e si impone nel terzo parziale 25-21, non perde la testa Legnano che cercava questi tre punti e con il 25-21 del quarto set regala una gioia ai propri tifosi.

Nell’altro anticipo di questa 17.a giornata volley femminile serie A1 importantissimo successo della Pomì Casalmaggiore che si impone per 3-1 contro Il Bisonte Firenze. Cercavano questa vittoria le ragazze di Cristiano Lucchi nella corsa di avvicinamento ai play-off e soprattutto per raggiungere una continuità di risultati che nell’ultimo periodo era mancata, i parziali 25-22, 26-24, 16-25 e 25-17.

Bel 3-0 per Modena che al PalaPanini raccoglie tre punti importanti contro Filottrano che con questa sconfitta complica la corsa verso la salvezza. Hanno provato le marchigiane a tener testa alle ragazze di Fenoglio, alla fine le padrone di casa hanno vinto 25-21, 25-23 e 25-22.

Vittoria per 3-0 per Scandicci che di fronte ai propri tifosi conferma l’ottimo momento di forma, Pesaro sconfitta in maniera a dir poco perentoria, 25-20, 25-13, 25-13. Le toscane approfittano del passo falso di Conegliano e Novara per avvicinarsi ulteriormente ai piani altissimi della classifica.

Vediamo la classifica completa al termine di questa 17.a giornata volley serie A1 femminile:

Conegliano 44, Novara 40, Scandicci 39, Busto Arsizio 32, Monza 28, Modena 27, Pesaro 25, Firenze 17, Casalmaggiore 17, Bergamo 15, Legnano 14, Filottrano 8.