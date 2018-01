Sir Safety Perugia, Ivan Zaytsev dopo Monza-Perugia “Stasera ci siamo divertiti”

Un euforico Ivan Zaytsev si presenta a fine partita per le interviste di rito davanti a microfoni del canale ufficiale youtube della Sir Safety Perugia. Perugia ha infatti appena vinto per 3-0 in scioltezza la partita contro Monza(molto bene, come al solito, il trio Zaytsev-Atanasijevic–Russell, tutti in doppia cifra) e ora può guardare dal divano comodamente le grandi sfide della domenica di Superlega con Trento-Civitanova e Modena-Verona, quinta contro seconda e terza contro quarta.

“Oggi siamo anche riusciti a giocare una bellissima pallavolo; forse abbiamo faticato forse un po’ in fase di muro-difesa, ma penso che in attacco abbiamo fatto male; per loro dico”, così parla lo zar sulle cose che sono riuscite meglio durante la gara sottolineando che “La sensazione è che eravamo sempre in controllo della gara, e questa sensazione non la provavo da un po’ onestamente, quindi ci siamo divertiti parecchio”. Gli fa eco anche il mister Lorenzo Bernardi che plaude alla bella prova dei suoi, un bel viatico per la trasferta di Champions League, in Belgio contro il Roselare, che, in caso di vittoria potrebbe avvicinare, e di molto, la qualificazione alle fasi successive della competizione europea. A proposito di ciò, Zaytsev mette in guardia dalla pericolosità della squadra belga, soprattutto in battuta: “Ora ci faremo questo altro viaggetto e mi farò questi altri tre giorni in camera con Podrascanin. Ma, stasera, godiamoci la vittoria”. In casa Perugia però si parlerà ancora di Superlega, almeno per domenica, con la concreta possibilità di allungare in vetta su Civitanova, impegnata nella difficile trasferta trentina.