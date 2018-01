SuperLega Volley terza giornata, scopriamo gli MVP

Si e’ appena conclusa la terza giornata di ritorno della regular season che ha confermato quanto visto nelle ultime settimane, Perugia Civitanova e Modena le grandi protagoniste di questa SuperLega, Trento in rimonta impressionante nelle ultime giornate dopo l’inizio di campionato stentato, Verona che si conferma appena a ridosso delle super big.

Vediamo i giocatori migliori di questo turno votati come MVP.

Partiamo dal match che ha visto la vittoria sofferta di Modena al tie-break in trasferta sul campo di Monza. Partita complicata ma che alla fine sorride agli uomini di Stoytchev che si portano a casa 2 punti importanti, parziali di 18-25, 25-18, 19-25, 25-22, 13-15. Votato Mvp della partita Tine Urnaut che con la sua grandissima prestazione ha aiutato Modena a spuntarla al tie-break, 23 i punti a tabellino per lo sloveno con percentuale in attacco del 53%.

Passiamo alla partita della capolista Perugia che vince 3-1 in casa contro Piacenza, tre punti importanti che consentono agli uomini di Bernardi di continuare la corsa in classifica. 1-1 il conto dei set con risultati di 25-21 e 19-25 , poi ha messo la quarta Perugia che vince i successivi set 25-18 e 25-19. MVP della serata con 16 punti e percentuale in attacco del 52% lo zar Ivan Zaytsev che probabilmente galvanizzato dall’essere diventato di nuovo papa’ ha trascinato i compagni verso i meritati tre punti.

Nella partita della Kioene Arena che ha visto la brillante vittoria di Padova per 3-1 contro Vibo Valentia con parziali di 25-18, 23-25, 25-21 e 25-16 votato miglior giocatore della serata Dragan Travica che in cabina di regia padroneggia e fa girare a mille l’attacco padovano.

Trento vince anche contro Ravenna nella sfida casalinga e continua il suo inarrestabile percorso di risalita della classifica dopo un inizio di stagione complicatissimo. E’ arrivato un 3-1 con parziali di 25-18, 22-25, 25-19 e 25-20. MVP della serata Filippo Lanza che conclude il match con 18 punti e percentuale in attacco del 63%.

Latina riesce a bissare la vittoria dello scorso turno centrando un altro 3-0 questa volta contro Sora, in un’ora e diciannove di gioco gli uomini di Di Pinto conquistano i tre punti con parziali di 25-19, 25-22 e 25-20. MVP Cristian Savani che conclude la partita con diciotto punti e percentuale in attacco altissima del 79%.

Civitanova risponde alla vittoria di Perugia centrando i tre punti nell’incontro casalingo contro Milano , 25-18, 23-25, 25-21 e 25-19 il conto dei set, votato miglior giocatore Jenia Grebennikov con percentuali alte in ricezione del 44%.

Concludiamo con la partita dell’AGSM Forum che ha visto la bella vittoria della Calzedonia Verona per 3-0 contro BCC Castellana Grotte. Il vantaggio di giocare ogni tre giorni certamente quello di poter dimenticare in fretta le sconfitte, questo e’ quello che hanno fatto gli uomini di Nikola Grbic che arrivavano alla partita dopo lo stop subito in trasferta a Perugia.

MVP della serata l’iraniano Mohammadjavad Manavinezhad che sta confermando di essere uno degli acquisti più azzeccati della nuova Calzedonia Verona, ieri sera sedici i punti raccolti con percentuale in attacco del 52%. Molto importante per Nikola Grbic in un anno caratterizzato da infortuni lunghi che hanno bloccato alcuni dei protagonisti della rosa poter contare su una panchina competitiva in grado di mantenere alto il livello di rendimento.