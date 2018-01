Volley, 4.agiornata di ritorno SuperLega, Modena perde e si stacca dalla coppia Perugia-Civitanova

Si gioca ogni tre giorni in SuperLega, di scena la quarta giornata di ritorno regular season , bene Perugia e Civitanova, stecca invece Modena. Vediamo nel dettaglio i risultati di questa 4.a giornata di ritorno di SuperLega.

In attesa di Castellana Grotte -Trento che si svolgerà il prossimo 24 Gennaio e di Calzedonia Verona-Kioene Padova in programma giovedì 11 gennaio, in questo mercoledì’ erano attese le prestazioni delle tre formazioni ai primi posti della classifica.

Come dicevamo non sbagliano il colpo Perugia e Civitanova, stop invece per l’Azimut Modena che perde al tie-break nella trasferta di Piacenza. Passo falso degli uomini di Stoytchev dopo la vittoria al tie-break a Monza di domenica scorsa, questa volta fatali i cinque set , raccolto un solo punto e quindi aumenta il margine di distacco in classifica dalla coppia Perugia-Civitanova.

La partita di Piacenza e’ stata davvero combattuta, 2 ore e 23 minuti , parziali di 29-27, 17-25, 23-25, 25-23 e 15-12. Tra le fila di Piacenza da sottolineare la prestazione di Alessandro Fei autore di 26 punti e di Trevor Clevenot autore di 20 punti. Vittoria importantissima per Piacenza che dopo la sconfitta di Perugia voleva dimostrare a se’ stessa e ai propri tifosi di essere in grado di mettere in difficoltà una big, in questo c’e’ riuscita eccome, arrivati due punti meritati.

Se Modena ha frenato continua invece spedita la corsa di Perugia e Civitanova. Partiamo dalla squadra di Lorenzo Bernardi che e’ riuscita ad espugnare per 3-1 il difficile campo della Rivivre Milano. 2 ore di gioco che hanno visto la squadra umbra partire bene e aggiudicarsi il primo set 25-20, reazione degli uomini di Andrea Giani che riescono a pareggiare il conto dei set 25-23, zampata finale di Perugia che si aggiudica terzo e quarto set 25-20 e 25-22. Su tutti da sottolineare l’ottima prestazione di Aleksandar Atanasijevic autore di 17 punti con percentuale in attacco del 57% e tre ace.

A Perugia risponde Civitanova che sfrutta il turno casalingo e si aggiudica il match contro Latina centrando i tre punti con un tre a zero perentorio. Ha provato solo nel primo set Latina a opporre resistenza, chiuso il primo parziale 25-22, identico risultato nel secondo e terzo set, 25-16. I ragazzi di Giampaolo Medei hanno fatto dunque quello che ci si aspettava, vincere e non lasciare scappare Perugia. 15 i punti di Tsvetan Sokolov con percentuale in attacco del 62%.

Bella vittoria al tie-break per Monza che torna dalla Calabria con due punti importanti contro una Vibo Valentia che non riesce ancora a vincere dopo il cambio in panchina. I ragazzi di Antonio Valentini sono andati sotto di due set persi 23-25 e 17-25, reazione d’orgoglio di fronte ai propri tifosi e ristabilita la parità con vittoria del terzo e quarto set 25-17 e 25-23, quinto set soffertissimo durato 24 minuti e conclusosi 14-16, vince alla fine la squadra di Angel Miguel Falasca.

Sora non riesce neppure questa volta a vincere nell’incontro casalingo contro la Bunge Ravenna che si impone al tie-break dopo 2 h e 20 minuti. Partita combattutissima, Avanti Sora nel primo set durato addirittura 39 minuti e finito 36-34, reazione degli uomini di Fabio Soli che vincono secondo e terzo set 25-16 e 25-22, controrisposta di Sora che porta il match al tie-break vincendo il quarto parziale 25-20, si chiude la sfida con la vittoria di Ravenna al quinto set 15-12.