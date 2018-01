Volley Coppa Italia: trionfo Perugia, sconfitta Civitanova in finale

Grandissimo spettacolo di sport al Pala Florio di Bari per il primo grande evento del volley maschile 2018, Final Four di Coppa Italia, Perugia, Civitanova, Modena e Trento a giocarsi questo prestigioso trofeo.

Le semifinali di ieri hanno decretato la finale tra Civitanova e Perugia, gli uomini di Medei hanno vinto contro Modena mentre quelli di Bernardi travolto Trento.

Pubblico delle grandi occasioni, il volley in Italia ha sempre più seguaci, tifosi numerosi per tutte e quattro le squadre, e’ la festa della pallavolo.

Equilibrio a inizio set, Perugia bene soprattutto coi centrali, ottimo l’approccio alla gara di Simone Anzani, dall’altra parte per la Lube un grande avvio di Juantorena.

Cester per il muro del 10-6 Lube, Bernardi costretto a chiamare time out per evitare la fuga dei ragazzi di Medei.

La sosta non spezza il ritmo della Lube che con Juantorena si porta sul 12-6.

Pasticcia Anzani che si improvvisa palleggiatore arriva il 15-9 per la Lube che mantiene Perugia a distanza di sicurezza.Chiama il secondo time out Bernardi dopo il 18-12 firmato Cester, rimangono 6 i punti di distacco. Non riesce Perugia a pungere al servizio con Zajtsev , discorso opposto per Juantorena che trova l’ace del 23-16. Sull’errore in attacco di Perugia si chiude il set che la Lube stravince 25-16.

Sokolov per il 7-5 nel secondo set che racconta ancora di una Lube che mette la testa avanti, muro Juantorena per il 9-6, prova Perugia a evitare la fuga dei ragazzi di Medei, funziona il muro di Perugia che si porta sull’11-11, si sblocca lo zar per la nuova parita’ 13-13, subito dopo ace De Cecco per il primo vantaggio umbro, 13-14, puntuale arriva il time out chiamato da coach Medei.

Il primo tempo di Candellaro riporta il set in parità 16-16. Rimette la testa avanti Perugia 18-20 sull’errore di Sokolov , chiama ancora time out Medei. Allunga Perugia , 24-21 firmato Zaytsev , il primo tempo di Prodascanin regala il 21-25, set in parità 1-1.

La partita si fa combattutissima , Perugia sembra aver preso le misure, anche il terzo set inizia con grande equilibrio, si lotta punto a punto , cresciuto tantissimo Zaytsev trova l’attacco vincente del 6-7 e nuovo vantaggio umbro, comincia a far malissimo a Civitanova il muro di Perugia, costretto a chiamare il time out Medei, arriva il 7-10, + 3 Perugia. Mantiene il vantaggio la squadra umbra , con l’ace di Russel arriva il 12-15.

La mano calda di Russel regala il +4 Perugia, Medei chiama time out, i ragazzi di Bernardi avanti 15-19. Sembra prendere il largo Perugia, la Lube in difficolta’ non riesce a frenare gli attacchi avversari , chiave decisiva nel set il servizio dello zar, ricezione della Lube da migliorare. Juantorena con l’ace fa rialzare la testa della Lube, accorcia 19-21, puntuale arriva il time out chiamato da Bernardi. Ottima la mossa del coach perché Perugia riprende a far male a Civitanova e col muro chiude il set 20-25, festa per i sirmaniaci sugli spalti, i propri beniamini avanti 2 set a 1.

Inizia il quarto set sulla falsariga dei precedenti, equilibrio nelle prime giocate, Sokolov prova a mantenere in piedi l’attacco della Lube. Il primo tempo di Prodascanin porta sul +2 Perugia, 6-8.

L’ace di Kovar regala la nuova partita’ 10-10, sbaglia meno in attacco la Lube che si porta avanti con Sokolov 13-12. Un grandissimo attacco di Juantorena costringe al time-out Bernardi, arriva il 16-15. L’ace di De Cecco riporta il set in parità 19-19, Medei chiama il time out, mossa vincente che spezza il ritmo di Perugia, la Lube con Sokolov si riporta sul +2, 21-19. Candellaro sbaglia il primo tempo , nuova parita’ 22-22, set caldissimo , time-out Medei. Juantorena riporta avanti la Lube 23-22, ma risponde subito con il 23-23 Anzani. Ancora Anzani bravissimo per il muro vincente che vale il 23-24. Atanasjevic sbaglia l’attacco che sarebbe valso la vittoria, si va ai vantaggi, chiama il time -out Bernardi. L’ace di Russel e la pipe di Atanasijevic chiudono il set 25-27 e regalano la vittoria della Coppa Italia a Perugia, può iniziare la festa dei sirmaniaci.