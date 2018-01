Volley Femminile | Veronica Angeloni torna in campo dopo il GF Vip

Veronica Angeloni ha deciso di tornare a giocare a pallavolo dopo l’esperienza televisiva del Grande Fratello Vip.

La notizia riportata oggi sulle pagine de “La Gazzetta dello Sport” parla di un ritorno in Indonesia nella sua ex squadra, che Veronica aveva lasciato proprio per lanciarsi nell’avventura mediatica della casa più spiata d’Italia.

Un ritorno inaspettato – parere personale – perchè non è facile tornare allo sport quando si aprono le porte della televisione. Un percorso simile a quello del noto pugile Clemente Russo che dopo il game show “La Talpa” tornò sul ring ottenendo ancora ottimi risultai.

Nell’intervista la trentunenne pallavolista racconta della voglia di tornare subito dopo l’uscita dalla casa del GF Vip:

” …appena uscita, dopo una settimana fuori dietro agli impegni conseguenti alla trasmissione, stavo letteralmente già impazzendo.”

Veronica Angeloni tornerà quindi al Gresik Petrokimia e tornerà a solcare il campo di pallavolo, una passione che non si può tenere a freno:

“La pallavolo è il mio amore finché posso, poi magari la tv mi piacerebbe, ma sempre legata allo sport.”

La schiacciatrice toscana ammette di avere ricevuto anche altre offerte interessanti in Italia, anche da società di Serie A1, ma alla fine ha prevalso la società indonesiana, nella quale militava già qualche mese fa, sulla voglia di rimanere nel nostro “bel paese”:

“…Avevo offerte da Perugia in A2, una squadra di A1 e diverse di serie B che puntavano anche ad un discorso di immagine. Poi però è arrivata la richiesta del Gresik e, onestamente, è un club in cui mi sono trovata molto bene quindi mi sono detta “perchè no?”. Finchè ce la faccio a stare lontana da casa…Nella prossima stagione magari torno in Italia.”

Ci auguriamo che Veronica Angeloni possa tornare a giocare nel nostro campionato ma, conoscendo il suo essere giramondo e anima libera, non lo diamo di certo per scontato.