Volley, Mondiale 2018: tutte le date ufficiali e il programma completo

Il nuovo anno è appena cominciato, ma l’attenzione di tutti gli appassionati di pallavolo è rivolta al Mondiale 2018 che si terrà tra Italia e Bulgaria. Dopo la presentazione e il sorteggio dei gironi, ieri, con un comunicato ufficiale, la Federazione italiana ha ufficializzato il calendario per l’intera manifestazione. Si parte il 9 settembre con la gara inaugurale e si terminerà il 30 dello stesso mese con la finalissima. Di seguito ecco le date e le partite di ogni girone e le indicazioni per la fase successiva.

Volley, Mondiale 2018: il calendario completo delle pool

Pool A(incontro inaugurale a Roma, poi a Firenze)

9 settembre Italia-Giappone

12 settembre Dominicana-Slovenia e Belgio Argentina

13 settembre Dominicana-Giappone e Italia-Belgio

14 settembre Argentina-Dominicana e Giappone-Slovenia

15 settembre Belgio-Slovenia e Italia-Argentina

16 settembre Giappone-Belgio e Dominicana-Italia

17 settembre Belgio-Dominicana e Argentina Slovenia

18 settembre Giappone-Argentina e Italia-Slovenia

Pool B(a Ruse)

12 settembre Olanda-Canada e Brasile-Egitto e Francia-Cina

13 settembre Egitto-Canada e Brasile-Francia

14 settembre Cina-Olanda e Francia-Egitto

15 settembre Canada-Cina e Olanda Brasile

16 settembre Cina-Egitto e Olanda-Francia

17 settembre Egitto-Olanda e Brasile-Canada

18 settembre Canada-Francia e Cina-Brasile

Pool C(a Bari)

12 settembre Camerun-Tunisia e Australia-Tunisia e Stati Uniti-Serbia

13 settembre Australia-Stati Uniti e Camerun-Serbia

14 settembre Australia-Camerun e Russia-Tunisia

15 settembre Serbia-Tunisia e Stati Uniti-Russia

16 settembre Camerun-Stati Uniti e Serbia-Australia

17 settembre Russia-Camerun e Australia-Tunisia

18 settembre Stati Uniti-Tunisia e Serbia-Russia

Pool D(a Varna)

9 settembre Bulgaria-Finlandia

12 settembre Iran-Porto Rico e Cuba-Polonia

13 settembre Porto-Rico-Polonia e Iran-Bulgaria

14 settembre Finlandia-Cuba e Bulgaria-Porto Rico

15 settembre Cuba-Iran e Polonia-Finlandia

16 settembre Porto-Rico-Finlandia e Cuba-Bulgaria

17 settembre Cuba-Porto Rico e Iran-Polonia

18 settembre Finlandia-Iran e Bulgaria-Polonia

Volley, Mondiale 2018: il calendario delle fasi successive

Alla fine della prima fase, nella quale verranno eliminate le ultime due squadre di ogni girone, ci saranno due giorni di riposo(19 e 20 settembre) e poi comincerà la seconda fase(dal 21 al 23 settembre) secondo questo schema

Pool E (Milano) – 1A 2B 3A 4C

Pool F (Bologna) – 1B 2A 3C 4D

Pool G (Sofia) – 1C 2D 3B 4A

Pool H (Varna) – 1D 2C 3D 4B

Al termine anche di questa rimarranno solamente 6 squadre: le prime di ogni pool e la miglior seconda rispettivamente delle due pool giocate in Bulgaria e delle due pool giocate in Italia. Successivamente ci si sposterà a Torino dove, tra il 26 e il 28 settembre, divisi in gruppi di tre squadre ciascuno, le nazionali rimaste si affronteranno in un girone all’italiana al termine del quale accederanno alle semifinali le due migliori di ogni gironcino.

Semifinali e finali(3/4 posto e finalissima) sono previste a Torino il 29 e 30 settembre.