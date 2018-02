Volley, nuova panchina per Marcello Abbondanza in Polonia

Marcello Abbondanza ritrova la panchina di un club, lavorerà in Polonia, e’ infatti il nuovo allenatore del Chemik Police. Doppio incarico quindi per coach Abbondanza che e’ gia’ alla guida della nazionale femminile canadese.

Pochi mesi di stop quindi da una panchina di club dopo la fine dell’avventura lo scorso novembre con Casalmaggiore. Era stato infatti ingaggiato dalla Pomì ma i risultati negativi avevano portato all’avvicendamento con Cristiano Lucchi . Annata complicata quella della Pomì che anche con il nuovo allenatore sta faticando ad uscire definitivamente da un periodo tutt’altro che roseo.

Grandissima esperienza quella di Marcello Abbondanza che può mostrare un curriculum fatto di vittorie in Italia e all’estero, era tornato nel nostro paese alla Pomì dopo cinque anni dall’ultima esperienza nel campionato italiano. Tra le tappe all’estero ricordiamo la stagione 2012-13 ingaggiato dal Rabita Baku e in quella successiva alla guida del Fenerbahce dove rimase fino al 2017. Alla guida di una nazionale oltre all’attuale incarico con il Canada alleno’ anche la Bulgaria dal 2011 al 2015.

Tra i tanti successi ricordiamo la Coppa Cev alla guida di Pesaro nel 2006, le due Coppa Italia con Villa Cortese nel 2010 e 2011, il campionato vinto nel 2013 in Azerbaijan, i tanti successi in Turchia tra 2014 e 2017 dove vinse campionato, Coppa Cev, Coppa di Turchia e SuperCoppa di Turchia.