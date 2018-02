Volley femminile A1, 18.a giornata, si incroceranno le big del campionato

Tempo di campionato, tempo di volley femminile serie A1, si torna a giocare dopo le sorprese delle ultime partite, vediamo nel dettaglio gli incontri della 18.a giornata .

Il risultato forse più clamoroso e’ stata nell’ultimo turno lo stop dell’Imoco, le pantere hanno forse abituato troppo bene i propri tifosi e quindi fa sempre un certo scalpore sapere di una sconfitta delle ragazze di Santarelli. C’e’ da dire che lo stop e’ arrivato sul campo di una Monza che quest’anno e’ senza ombra di dubbio la sorpresa più bella, domenica al PalaVerde di fronte ai propri tifosi l’occasione per Bricio e compagne di riscattarsi, avversarie in questa 18.a giornata le farfalle di Busto Arsizio uscite davvero male dall’incontro in trasferta contro Legnano. Entrambe le squadre si presentano quindi a questa partita bisognose di tornare a vincere, l’Imoco per lanciare subito il messaggio che sono sempre loro la squadra da battere, Busto Arsizio per non incappare nell’inizio di una serie di risultati negativa.

Igor Gorgonzola Novara ,altra squadra sconfitta nell’ultima giornata, incontrerà domani in casa nell’altro big match di questa 18.a giornata volley femminile serie A1 Scandicci. Partita tutta da seguire, le toscane stanno facendo benissimo nell’ultimo periodo, sono riuscite a rosicchiare punti e si presentano a questa partita staccate al terzo posto di un solo punto dalle ragazze di Barbolini. In palio quindi la difesa o la conquista del secondo posto a seconda della diversa prospettiva , prove generali per quello che potrebbe essere un incontro decisivo in ottica play-off scudetto. Alle toscane serve il salto di qualita’ costituito dal saper vincere gli scontri diretti contro le big, nel girone di andata questa era stata una lacuna.

Legnano dopo la splendida vittoria contro Busto Arsizio proverà a bissare l’impresa, servono punti per continuare nella lotta salvezza, dall’altra parte della rete Modena non rimarrà di certo a guardare, serve continuità di risultati in ottica play-off.

Altri punti importanti in palio nella sfida di domani sera tra Il Bisonte Firenze e la FoppaPedretti Bergamo , Bergamo si avvicina al match forte del successo della scorsa giornata contro Novara al tie-break ma nello stesso tempo con la preoccupazione legata al futuro della società , si cercano investitori perché una delle squadre più blasonate in Italia possa continuare a esistere.

Capitolo Pomì, le ragazze di Cristiano Lucchi sembrano aver ritrovato fiducia nei propri mezzi, in trasferta contro Filottrano che spera ancora in una difficile salvezza il test di prova per capire se la crisi e’ davvero finita.

Per le marchigiane non e’ ammesso un risultato diverso dalla vittoria se si vuole continuare a sperare nella salvezza.

Conclude il programma di questa 18.a giornata volley femminile serie A1 lo scontro tra due bellissime realtà di questo campionato, Pesaro-Monza, le brianzole arrivano al match con il vento in poppa dopo la brillante vittoria di domenica scorsa contro la corazzata Conegliano.

Campionato tutto da vivere , le prime quattro della classe si incroceranno in sfide che ci racconteranno se la crisi dell’ultima giornata, Scandicci a parte, sia stata superata.

Vediamo la classifica completa alla vigilia di questa 18.a giornata di campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 44, Novara 40, Scandicci 39, Busto Arsizio 32, Monza 28, Modena 27, Pesaro 25, Firenze 17, Casalmaggiore 17, Bergamo 15, Legnano 14, Filottrano 8.