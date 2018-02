Volley femminile, Conegliano vince in Champions. Garantito il passaggio ai play off a 6

Missione compiuta, le pantere dell’Imoco tornano al successo in Champions League vincendo in maniera convincente nella trasferta contro l’Agel Prostejov, fanalino di coda del girone. 0-3 il risultato con parziali di 21-25, 21-25 e 15-25. Ci si aspettava una pronta risposta da parte delle ragazze di Santarelli dopo il ko nella finale di Coppa Italia, la reazione e’ arrivata , a tabellino da registrare i 13 punti di Fabris , i 14 di Hill e gli 11 di Lee. Non era la difficolta’ in se’ dell’avversario a preoccupare, più temibile potava essere l’approccio mentale dopo la delusione di domenica. Pochi i giorni trascorsi dalla finale persa, fondamentale era ricaricare le energie mentali e azzerare le delusioni che e’ normale ci fossero dopo un appuntamento importante fallito come quello della Coppa Italia, uno degli obbiettivi che la società si era prefissata di raggiungere a inizio stagione.

La risposta dicevamo c’e’ stata, la vittoria ottenuta oggi e’ importantissima perché consente alle pantere dell’Imoco di staccare gia’ il pass per la fase successiva della Champions, il Pay off a 6 dal quale usciranno le quattro protagoniste della Final Four. Anche se infatti dovesse arrivare una sconfitta nell’ultima partita del girone contro Novara per le pantere e’ garantito il passaggio del turno come una delle due migliori seconde.

Complimenti quindi a Conegliano, l’avventura in Europa continua.