Volley femminile, continua il momento magico di Novara anche in Champions

Il momento magico per la Igor Gorgonzola Novara continua, dopo la conquista di domenica scorsa della Coppa Italia ai danni di Conegliano si allunga la scia di risultati positivi per la squadra di Barbolini.

Questa volta il successo e’ arrivato in Champions, Novara strapazza il Fenerbahce Istanbul vincendo di fronte ai propri tifosi 3-0 con parziali 25-23, 25-18 e 25-13. Vincere aiuta a vincere, centrato un successo fondamentale che consente a Novara di arrivare nel girone con la possibilità ancora aperta di chiudere al primo posto visto l’ultimo incontro casalingo contro Conegliano. La situazione di classifica vede infatti Conegliano al primo posto a quota 13, Novara a seguire a quota 11, Fenerbahce 6, Prostejov 0.

E’ una Novara che a questo punto della stagione si candida seriamente come una delle protagoniste che potrebbe “ribaltare”quelli che potevano essere i pronostici fino a qualche settimana fa. Una squadra, quella piemontese, che probabilmente dimostrava di essere un passo indietro rispetto a Conegliano ma che alla fine, risultati alla mano, sta assumendo sempre maggiore consapevolezza nei propri mezzi, se si e’ riusciti a vincere contro Conegliano gia’ due volte in finale, prima di SuperCoppa italiana e poi di Coppa Italia perché non puntare a farlo ancora?

Champions e campionato saranno tutte da seguire, Novara diventerà la nuova squadra da battere?