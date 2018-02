Volley femminile A1, il programma della 9.a giornata di ritorno di regular season

Tempo di campionato, si torna sui campi rosa per la 9.a giornata di ritorno regular season A1 femminile.

Come si presenteranno in campo le due big dopo la finale di Coppa Italia? Conegliano sembra aver curato le ferite ed e’ tornata alla vittoria in settimana in Champions. Grande attesa per il match-clou di questa 9.a giornata di ritorno al PalaVerde contro la terza forza del campionato Scandicci.

La squadra più in forma del momento, Novara, ritroverà a distanza di una settimana oggi nell’anticipo in casa Monza che l’ha fatta sudare tantissimo nella semifinale di Coppa Italia. Partita tutta da seguire, vedremo se le ragazze di Barbolini continueranno nel loro momento magico.

A Pesaro di scena la sfida tra la MyCicero e Busto Arsizio, le farfalle vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta in semifinale Coppa Italia contro le pantere e difendere il quarto posto in classifica.

Al PalaRadi la Pomi’ Casalmaggiore affronterà Legnano alla disperata caccia di punti salvezza mentre nella trasferta al Mandela Forum contro il Bisonte Firenze Modena cercherà una vittoria fondamentale per sperare, vista la difficile trasferta di Monza , di avvicinarsi al quarto posto.

Conclude il quadro di questa 9.a giornata di ritorno volley femminile serie A1 la partita tra Filottrano e Bergamo, le marchigiane obbligate davanti ai propri tifosi a vincere per sperare ancora in una salvezza al momento complicatissima da raggiungere.

Rivediamo la classifica completa :

Conegliano 49, Novara 43, Scandicci 42, Busto Arsizio 35, Monza 33, Modena 30, Pesaro 26, Firenze 20, Bergamo 18, Legnano 14, Filottrano 11.