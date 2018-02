Volley femminile, Novara conquista la Coppa Italia

Novara bestia nera per Conegliano, nella finale della Coppa Italia 2018 a festeggiare sono le ragazze di coach Barbolini. Novara alza la coppa al cielo vincendo 1-3, 17-25, 25-14, 21-25, 23-25.

E’ la seconda volta che in questa stagione ad avere la meglio nelle partite che decidono l’assegnazione dei trofei sono state le ragazze di Novara, dopo la vittoria della Supercoppa italiana questa volta Piccinini e compagne conquistano la Coppa Italia. Vittoria meritata quella di Novara che ha trovato un gioco più fluido, in cabina di regia una ispiratissima Skorupa ha orchestrato gli attacchi di Novara che hanno visto in Paola Egonu la grandissima protagonista di questa finale, stella in continua crescita per la gioia di tutto il volley italiano, Mvp della serata con 25 punti a tabellino. Dall’altra parte l’Imoco ha dovuto fare i conti con una costruzione di gioco meno efficace, Bricio non e’ riuscita a pungere in attacco così come ci si aspettava, Fabris nella sfida incrociata con Paola Egonu ha concluso il match con 19 punti. Novara ha dimostrato in questa stagione fino a questo momento di saper vincere le sfide secche,le finali, spunto interessante per quello che sara’ il resto della stagione nei play off scudetto e in Champions League. Festeggiano i tifosi di Novara, nella bacheca si aggiunge la Coppa Italia 2018.