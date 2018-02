Volley, Mondiali 2018: parte la caccia al biglietto

A settembre ci sarà, com’è ormai noto, il grande evento che coinvolgerà tutta l’Italia pallavolistica: i Mondiali 2018 che per la terza volta saranno ospitati dal nostro paese. Dal 9 al 30 settembre di questo anno, infatti, 24 squadre si contenderanno, tra i palazzetti di Italia e Bulgaria, la tanto desiderata palma di campione del mondo. Finalmente sono apparsi, con un comunicato sul sito ufficiale della Federazione italiana, le indicazioni su come procurarsi i biglietti. Sarà infatti possibile acquistare il tagliando attraverso il noto canale di ticketing Ticket one. Il portale sarà l’unico autorizzato a vendere i biglietti per l’importante kermesse. I tagliandi che saranno giornalieri: garantiranno cioè l’ingresso e la visione dei due match previsti per quel giorno in quel palazzetto. A partire da domani(alle ore 15 sul sito dell’evento aprirà un’area dedicata a questo) si potranno quindi già acquistare i biglietti per le sedi di Roma, Firenze, Milano e Torino. In un secondo momento verrà aperta anche la biglietteria di Bari e Bologna, che saranno sedi impegnate in un secondo momento della competizione. Cresce quindi l’attesa per i Mondiali 2018: ci si aspetta il tutto esaurito in tutti gli incontri della nostra nazionale e non solo per una competizione imerdibile e di sicuro spettacolo.