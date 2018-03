15.a giornata di ritorno volley femminile A2, lotta a tre per l’accesso diretto in A1

Sempre più avvincente la lotta in A2 per la conquista del primo posto che significa accesso diretto in A1, ormai ci avviciniamo alla fine della regular season, tre le giornate che mancano e giochi ancora apertissimi. Le piemontesi stanno lottando insieme a Brescia che sta facendo uno splendido campionato . Chi la spunterà?

In fondo alla classifica, dopo la retrocessione in B1 di Caserta, continua la sfida tra Marsala e Perugia in attesa di recuperare il match che non si e’ potuto giocare in settimana per infiltrazioni d’acqua all’interno del palazzetto. Nel posticipo della 14.a giornata di ritorno ricordiamo la bella vittoria al tie-break per il Club Italia che ha espugnato il campo di Chieri. (25-23, 24-26, 25-22,22-25, 11-15)

Vediamo il quadro completo, 25 Marzo ore 17.00, della 15.a giornata di ritorno campionato nazionale volley femminile A2 :

Zambelli Orvieto-Club Italia Crai

Battistelli S.G. Marginano-Volley Soverato

Bartoccini Gioiellerie Perugia -Golden Tulip Volalto Caserta 24/03 20,30

Savallese Millenium Brescia-Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Golem Olbia-Barricalla Collegno

Delta Informatica Trentino-Conad Olimpia Teodora Ravenna

P2P Givova Baronissi-LPM Bam Mondovì 25/03 16,00

Ubi Banca San Bernardo Cuneo – Sigel Marsala

Riposa Fenera Chieri.

Vediamo la classifica completa:

Ubi Banca San Bernardo Cuneo 67, Savallese Millenium Brescia 66, Lpm Mondovì 65, Battistelli S.G. Marignano 60, Fenera Chieri 60, Delta Informatica Trentino 56, Volley Soverato 54, Club Italia Crai 48, Conad Olimpia Teodora Ravenna 47, Zambelli Orvieto 47, Barricalla Collegno 46, P2P Givova Baronissi 29, Golem Olbia 26, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 25, Bartoccini Gioellerie Perugia 19, Sigel Marsala 18, Golden Tulip Volalto Caserta 8.

Perugia e Marsala una partita da recuperare.