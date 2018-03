Conegliano vuole la semifinale scudetto già domenica

Tempo di play -off scudetto, domenica a Modena alle 17.00 si svolgerà gara 2 dei quarti di finale contro Modena. Le pantere sono tornate , play off sembra portare bene a Conegliano se pensiamo che la rinascita e’ iniziata proprio in gara 1 contro Modena, partita chiusa 3-0 e durata appena un’ora al Palaverde e proseguita in settimana con la splendida vittoria nell’andata dei play off a sei Champions contro le russe di Kazan.

Sembra un lontano ricordo quell’ultima giornata di regular season che costrinse le pantere battute a Pesaro a scivolare addirittura al terzo posto dopo aver dominato per quasi tutto il girone di andata e di ritorno. Quella sconfitta costituì l’apice di un periodo negativo iniziato il mese prima con la sconfitta in Coppa Italia , la perdita del primato nel girone di Champions a vantaggio di Novara, e appunto il clamoroso terzo posto in regular season arrivato all’ultima giornata. Questa sembra davvero un’altra squadra, le pile si sono ricaricate, certo il percorso e’ ancora lungo e le partite che contano davvero iniziano proprio ora . Ci sono due obbiettivi dichiarati dalla società a inizio anno che vanno centrati, finale scudetto e Final Four di Champions . Importante sarebbe chiudere la serie contro Modena già in gara 2 per poter dosare le forze , di fronte però al PalaPanini ci sarà una squadra vogliosa di riscatto.