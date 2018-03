Il programma della 13.a giornata di ritorno volley femminile A2, grande lotta al vertice

Sempre più avvincente la sfida al vertice nel campionato volley femminile A2, la caccia al primo posto che vale promozione in A1 diretta e’ più vivo che mai. Al momento due le piemontesi al primo e secondo posto, Mondovì e Cuneo, a staccarle un solo punto, a inseguire Brescia che tallona a 2 soli punti dalla vetta. La 13.a giornata di ritorno sarà importantissima perché, visto il turno di riposo di Mondovì, potrebbe significare un nuovo cambio al vertice. Nell’ultima giornata e’ stato pesante lo stop in casa di Mondovì contro Montecchio Maggiore, totalmente inaspettato , la sconfitta ha decisamente riaperto i giochi per la testa della classifica. Interessante vedere se in questa 13.a giornata di ritorno volley femminile A2 tornerà alla vittoria la Battistelli S.G. Marignano che dopo la vittoria della Coppa Italia ha subito un calo in campionato.

Vediamo il programma completo (18/03 h 17.00) della 13.a giornata di ritorno volley femminile serie A2:

Battistelli S.G. Marignano – Barricalla Collegno

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Fenera Chieri

Zambelli Orvieto- Golem Olbia

Volley Soverato- Golden Tulip Volalto Caserta

Club Italia Crai-Conad Olimpia Teodora Ravenna 17/03 h 17.00

P2p Givova Baronissi-Ubi Banca San Bernardo Cuneo

Savallese Millenium Brescia-Bartoccini Gioellerie Perugia 17/03 h 20,30

Delta Informatica Trentino-Sigel Marsala 17/03 h20,30

Riposa Mondovì

Vediamo la classifica completa:

Mondovì 62, Cuneo 61, Brescia 60, S.G. Marignano 56, Chieri 56, Trento 54, Soverato 48, Ravenna 44, Orvieto 44, Collegno 44, Club Italia 43, Baronissi 29, Olbia 26, Montecchio Maggiore 25, Perugia 19, Marsala 17, Caserta 8.