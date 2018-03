Mercoledì 28 e giovedì 29 marzo sono arrivati i verdetti di gara 1 nelle Semifinali del Play Off Scudetto Superlega UnipolSai. Domenica 1 aprile, nel giorno di Pasqua, si riaccenderanno i riflettori con i match di Gara 2: Azimut Modena e Diatec Trentino proveranno a impattare le rispettive serie contro la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia. Uno show memorabile all’ultima schiacciata che proseguirà al meglio delle cinque partite.

Play Off Scudetto Superlega, i match di Pasqua

Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova. Con il successo di mercoledì per 3-2 sul campo dell’Eurosuole Forum dopo una maratona spettacolare, i marchigiani si sono portati avanti 1-0 nella serie di Semifinale Scudetto UnipolSai allargando anche la forbice con gli emiliani per quanto riguarda i successi complessivi, che ora sono 46 a 39. L’eredità negativa del primo match per i cucinieri è un Juantorena uscito dal campo dolorante, mentre sul fronte modenese c’è amarezza per una fase favorevole al tie break sprecata sul più bello dal sestetto di Stoytchev. A sorpresa, Earvin Ngapeth ha annunciato la partenza a fine stagione per giocare con la squadra russa del Kazan.

Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia. In gara 1 i dominatori della Regular Season si sono imposti nel proprio quartier generale portando a 11 il numero dei successi contro i gialloblù, che restano a 14 affermazioni nei faccia a faccia. Lo spettacolo offerto ai tanti spettori del PalaEvangelisti è stato amplificato da un equilibrio ferreo per gran parte del match, con i padroni di casa capaci di sfruttare il fattore campo nei momenti clou attuando sprint decisivi. Le premesse per ammirare un’altra battaglia sportiva intensa sul campo della BLM Group Arena ci sono tutte.

Play Off Scudetto Superlega, la programmazione televisiva

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 2

Domenica 1 aprile 2018, ore 18.00

Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova Diretta Rai Sport + HD

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Cesare-Gnani)

Terzo arbitro: Goitre

Addetto al Video Check: Lambertini Segnapunti: Falavigna

Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel

(Simbari-Boris)

Terzo arbitro: Zanussi

Addetto al Video Check: Pelucchini Segnapunti: Ferrari

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 3

Sabato 7 aprile 2018, ore 18.00

Sir Safety Conad Perugia – Diatec Trentino Diretta Rai Sport + HD

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

Domenica 8 aprile 2018, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena Diretta Rai Sport + HD

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 4

Domenica 15 aprile 2018, ore 18.00

Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia

Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova

Un match in diretta RAI Sport + HD, l’altro in diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 5

Sir Safety Conad Perugia – Diatec Trentino

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena

Mercoledì 18 aprile 2018, ore 20.30

Diretta Lega Volley Channel

Giovedì 19 aprile 2018, ore 20.30

Diretta RAI Sport + HD

(in caso di un solo match si giocherà giovedì 19 in diretta RAI Sport + HD)

Play Off Scudetto Superlega, la formula

Le squadre classificatesi dal 1° all’8° posto partecipano ai Play Off Scudetto. Quarti di Finale al meglio delle 3 gare, Semifinali e Finali al meglio delle 5 gare. Gare 1, 3 e 5 si disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Regular Season, gara 2 e 4 in casa delle squadre con peggior classifica.