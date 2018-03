Con la vittoria della Diatec Trentino sulla Calzedonia Verona si chiude la prima corsa dei Quarti di Finale: Verona scede al Play Off Challenge, validi per il 5° posto assoluto in Campionato che dà l’accesso all’Europa, anche se dovrà aspettare la serata di domani per conoscere la composizione esatta del tabellone. Invece prosegue l’avventura Scudetto della Diatec Trentino: la sua avversaria e la sequenza dei prossimi match sarà sancita dalla sfida di domani a Perugia (ore 18.00, diretta RAI Sport +HD) tra Sir Safety Conad e Bunge Ravenna.

Trento-Verona, la cronaca

Il derby dell’Adige, versione Quarti di finale Play Off Scudetto UnipolSai 2018, alla fine consegna alla Diatec Trentino il pass per la Semifinale. Rispettando i valori emersi al termine delle ventisei giornate di Regular Season, la squadra di Angelo Lorenzetti è riuscita ad avere la meglio della Calzedonia pur dovendo arrivare sino a Gara 3 prima di imporre nettamente la sua legge. L’undicesima qualificazione del Club al penultimo atto del tabellone è arrivata infatti al termine di una partita quasi perfetta della formazione allenata da Angelo Lorenzetti, che in un’ora e venti minuti è riuscita a chiudere il discorso con un 3-0 tanto bello quello quanto corretto; l’epilogo in tre set è arrivato perché Trento ha giocato costantemente con l’intensità giusta in tutti i fondamentali, abbinando un attacco concreto ad un servizio incisivo e limitando al massimo gli errori diretti. Con Lanza (giustamente votato MVP con 15 punti ed il 69% a rete) e Kovacevic sugli scudi, ben assistiti da Giannelli, i padroni di casa si sono esaltati in fase di break point, trovando resistenza dagli scaligeri solo nei primi due set. Nel terzo non c’è stata di fatto più contesa e così la BLM Group Arena ha potuto festeggiare l’accesso all’undicesima semifinale Play Off della storia del Club di via Trener, ma solo domenica sera saprà se riaprirà i battenti per Gara 2 del giorno di Pasqua (in caso di qualificazione di Perugia) o già per Gara 1 di giovedì (in caso di qualificazione di Ravenna).

Trento-Verona, il tabellino

Diatec Trentino – Calzedonia Verona 3-0 (25-20, 25-22, 25-15) – Diatec Trentino: Giannelli 2, Kovacevic 18, Kozamernik 5, Vettori 9, Lanza 15, Carbonera 4, De Pandis (L), Teppan 0, Chiappa (L), Hoag 2, Zingel 1. N.E. Boninfante, Partenio, Cavuto. All. Lorenzetti. Calzedonia Verona: Spirito 0, Jaeschke 6, Pajenk 3, Stern 6, Maar 15, Birarelli 0, Frigo (L), Pesaresi (L), Mengozzi 7, Manavinezhad 2, Marretta 0. N.E. Magalini, Grozdanov, Paolucci. All. Grbic. ARBITRI: Gnani, Saltalippi. NOTE – durata set: 27′, 30′, 23′; tot: 80′.

MVP: Filippo Lanza

SPETTATORI PRESENTI: 3.091

Trento-Verona, il commento di Lanza e Grbic

Filippo Lanza (Diatec Trentino): “Quando conta riusciamo ad esprimerci al meglio, come abbiamo dimostrato questa sera in un appuntamento tutt’altro che semplice. Siamo stati davvero bravi, come era già accaduto martedì sera in Champions League. E’ un successo che ci fa ben sperare per il prosieguo della nostra stagione; Trentino Volley si conferma fra le migliori ed è una grande soddisfazione perché non è mai facile tenere fede alle aspettative personali ma anche del nostro pubblico”.

Nikola Grbic (allenatore Calzedonia Verona): “Va dato atto a Trento di aver giocato una grande partita, forse la migliore di tutta la stagione. I nostri avversari hanno fatto cose straordinarie, noi abbiamo provato a stare a ruota ma purtroppo abbiamo avuto poche occasioni e non le abbiamo sfruttate. Complimenti quindi alla Diatec Trentino, i nostri rimpianti non sono legati al match di questa sera”.

Superlega, il prossimo turno

L’esatta sequenza di Semifinale sarà nota solo domani sera

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 1

Mercoledì 28 marzo 2018, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena Diretta Lega Volley Channel

Giovedì 29 marzo 2018, ore 20.30

Vincente 1a/8a – Diatec Trentino Diretta Rai Sport + HD

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 2

Domenica 1 aprile 2018, ore 18.00

Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova Diretta Rai Sport + HD

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

Diatec Trentino – Vincente 1a/8a Diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 3

Vincente 1a/8a – Diatec Trentino

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena

Sabato 7 aprile 2018, ore 18.00

Domenica 8 aprile 2018, ore 18.00

Un match in diretta RAI Sport + HD sabato 7, l’altro in diretta diretta RAI Sport + HD domenica 8

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 4

Domenica 15 aprile 2018, ore 18.00

Diatec Trentino – Vincente 1a/8a

Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova

Un match in diretta RAI Sport + HD, l’altro in diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 5

Vincente 1a/8a – Diatec Trentino

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena

Mercoledì 18 aprile 2018, ore 20.30

Diretta Lega Volley Channel

Giovedì 19 aprile 2018, ore 20.30

Diretta RAI Sport + HD

(in caso di un solo match si giocherà giovedì 19 in diretta RAI Sport + HD)

FORMULA PLAY OFF SCUDETTO

Le squadre classificatesi dal 1° all’8° posto partecipano ai Play Off Scudetto. Quarti di Finale al meglio delle 3 gare, Semifinali e Finali al meglio delle 5 gare. Gare 1, 3 e 5 si disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Regular Season, gara 2 e 4 in casa delle squadre con peggior classifica.