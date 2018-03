Gli incontri di Gara 2 nei Quarti di Finale Play Off Scudetto possono già essere decisivi per il passaggio del turno. Squadre in campo sabato 17 e domenica 18 marzo. All’esordio, lo scorso fine settimana, le favorite hanno vinto in casa, ma non sono mancati colpi di scena nelle singole gare. Anche quest’anno la Lega Volley Serie A sostiene l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma sposando l’iniziativa “Le Uova di Pasqua AIL” a cui darà voce fino a domenica dedicando un banner con tutte le informazioni sul sito legavolley. Vediamo i match nel dettaglio

Play Off Superlega volley, Calzedonia Verona – Diatec Trentino

Gara 1 al PalaTrento è finita 3-2 in favore della Diatec. Anche il secondo atto promette spettacolo. I veneti vogliono dimenticare in fretta il passo falso casalingo commesso martedì contro la squadra turca Ziraat Bankasi Ankara nella Semifinale di CEV Cup, mentre i trentini mercoledì hanno sfiorato l’impresa a Reims cedendo 3-2 contro lo Chaumont VB 52 di Silvano Prandi nell’andata dei Playoffs 12 di Champions League.

Play Off Superlega volley, Bunge Ravenna – Sir Safety Conad Perugia

Reduci dal netto scivolone interno in Semifinale di andata di Challenge Cup contro i turchi del Maliye Piyango Ankara, i romagnoli sono chiamati al riscatto casalingo in gara 2 con i dominatori della Regular Season per riequilibrare la Serie. Prima sfida vinta in 4 set, non senza, difficoltà da Perugia che è senza Russell, rimasto in panchina anche nella vittoria in 3 set centrata in Champions League nei PlayOffs 12 ad Ankara.

Play Off Superlega volley, Wixo LPR Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Sfida di andata senza storia nelle Marche , con i Campioni d’Italia in grado di controllare tutti i set contro una squadra che aveva creato molti problemi nelle sfide di Regular Season vinte dai biancorossi al tie break. A giocare un ruolo rilevante potrebbe essere la stanchezza dei cucinieri, reduci dalla vittoria in rimonta per 3-2 a Lodz contro i polacchi del PGE Skra Belchatow. Gli emiliani vogliono allungare la Serie con un’impresa al PalaBanca e considerano la prova incolore di domenica un incidente di percorso.

Play Off Superlega volley, Revivre Milano – Azimut Modena

Riflettori puntati sul PalaYamamay per gara 2 di una sfida che si è aperta con un botta e risposta palpitante. Nel primo confronto il tecnico dei milanesi, Andrea Giani, da ex bandiera in campo del sestetto modenese, pochi giorni fa stava diventando uno spauracchio per il tempio del volley emiliano. Per due volte il sestetto meneghino ha rimontato i padroni di casa al PalaPanini per poi cedere in volata al tie break. Le premesse per un’altra sfida al cardiopalma ci sono tutte, ma gli ospiti sono più abituati a questo tipo di match.

Play Off Superlega volley, il palinsesto televisivo

Sabato 17 marzo 2018, ore 20.30

Calzedonia Verona – Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel

(Cesare-Puecher)

Terzo arbitro: Zavater

Addetto al Video Check: Libardi Segnapunti: Colavolpe

Domenica 18 marzo 2018, ore 18.00

Bunge Ravenna – Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel

(La Micela-Lot)

Terzo arbitro: Florian

Addetto al Video Check: Marchetti Segnapunti: Greco

Wixo LPR Piacenza – Cucine Lube Civitanova Diretta Lega Volley Channel

(Saltalippi F.-Simbari)

Terzo arbitro: Braico

Addetto al Video Check: Clemente Segnapunti: Prandini

Domenica 18 marzo 2018, ore 18.15

Revivre Milano – Azimut Modena Diretta Rai Sport + HD

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Goitre-Pasquali)

Terzo arbitro: Venturi

Addetto al Video Check: Manzoni Segnapunti: Colzi

Play Off Scudetto UnipolSai, Quarti Gara 3

Sir Safety Conad Perugia – Bunge Ravenna

Diatec Trentino – Calzedonia Verona

Cucine Lube Civitanova – Wixo LPR Piacenza

Azimut Modena – Revivre Milano

Sabato 24 marzo 2018, ore 18.00

Un match in Diretta RAI Sport + HD

Domenica 25 marzo 2018, ore 18.00

Un match in diretta RAI Sport + HD, gli altri in diretta Lega Volley Channel

FORMULA PLAY OFF SCUDETTO

Le squadre classificatesi dal 1° all’8° posto partecipano ai Play Off Scudetto. Quarti di Finale al meglio delle 3 gare, Semifinali e Finali al meglio delle 5 gare. Gare 1, 3 e 5 si disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Regular Season, gara 2 e 4 in casa delle squadre con peggior classifica.