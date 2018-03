Volley femminile A1, i risultati di gara 1 dei primi due quarti play off scudetto, vola Monza

Ieri sera si e’ svolta gara 1 dei quarti play off scudetto volley femminile, le partite in programma erano Novara–Firenze e Busto Arsizio – Monza. Se nella partita di Novara si e’ rispettato il pronostico della vigilia, Novara si e’ imposta di fronte ai propri tifosi per 3-1, decisamente più pesante e’ stato il risultato del PalaYamamay dove Monza ha fatto il colpaccio, e’ passata per 1-3 sul campo delle farfalle.

L’Igor Gorgonzola Novara dicevamo ha vinto 3-1 con parziali di 25-20, 25-15, 24-26, 25-16, sotto di due set il Bisonte Firenze ha provato a riaprire il match chiudendo il terzo parziale 24-26, alla fine c’e’ stata la zampata finale di Novara che ha chiuso il discorso portandosi a casa il quarto set 25-16. Non ci sono più parole per descrivere Paola Egonu che regala partita dopo partita prestazioni maiuscole, ieri il tabellino per il giovanissimo astro nascente del volley italiano parla di 27 punti , 46 attacchi con percentuale del 50%.

Da applausi la Saugella Team Monza che ha dimostrato di essere la sorpresa in positivo di questa stagione ed ha evidenziato la difficoltà dell’ultimo periodo di Busto Arsizio, le brianzole hanno espugnato il PalaYamamay per 1-3, la partita era iniziata male , avanti le farfalle 25-19, poi sale in cattedra Monza, vinti i successivi parziali 19-25, 23-25, 23-25. E’ una vittoria di importanza vitale quella della Saugella, in gara 2 la possibilità di chiudere la serie, Busto Arsizio dovrà ritrovare lo smalto se non vuole chiudere la stagione ben al di sotto delle aspettative di inizio campionato. Nella partita di ieri da applausi la prestazione del capitano di Monza Serena Ortolani che conclude la partita con 28 punti e percentuale in attacco del 49%.

Gara 2 , Firenze-Novara e Monza-Busto Arsizio saranno in programma il 25/03 alle ore 17.00.