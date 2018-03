Volley femminile A1 , Monza sara’ la sorpresa anche nei play-off?

Manca davvero poco all’inizio dei play-off scudetto volley femminile A1 e naturalmente sale l’attesa per l’inizio di sfide che si preannunciano entusiasmanti. Una delle otto squadre che suscita certamente maggiore curiosità su quello che potrebbe essere il cammino in questa fase calda della stagione e’ la Saugella Team Monza, la squadra di Luciano Pedulla’ che a pieno titolo si e’ vista indicare come la più bella sorpresa di quest’anno. Perché fermarsi proprio ora? Le brianzole sono riuscite a mettere sotto moltissime squadre in regular season, alla fine si e’ raggiunto un ottimo quinto posto in classifica a quota 37 punti dietro Busto Arsizio. E’ sempre particolare la sfida che nel play-off mette di fronte quarta e quinta classificata, e’ certamente la partita che si apre ai pronostici più difficili vista e considerata la vicinanza in classifica. Monza ha collezionato 13 vittorie, una in più di Busto che pero’ ha ottenuto un numero maggiore di vittorie per 3-0. Prestigioso per Ortolani e compagne e’ stato anche l’accesso alle final four di Coppa Italia dove in semifinale hanno messo paura a Novara che avrebbe poi alzato la coppa al cielo. La domanda nasce quindi spontanea, riuscirà la Saugella Team Monza a sorprendere anche nella sfida dei quarti contro le farfalle? Non resta che gustarsi la partita e vedere come andrà a finire.