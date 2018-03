Volley femminile A1, Novara pronta a difendere lo scudetto ?

Novara e’ pronta a scendere in campo per difendere lo scudetto vinto lo scorso campionato. Siamo ormai a ridosso di gara 1 dei quarti play off scudetto che vedranno le ragazze di coach Barbolini affrontare Firenze, domani sera al Pala Igor alle 20,30 si apriranno le danze. Negli occhi dei tifosi piemontesi sono ancora presenti le immagini dell’ultima giornata di regular season che ha visto Novara balzare al primo posto scalzando Conegliano. Le pantere sono infatti scivolate nella trasferta di Pesaro aprendo la strada della testa della classifica a Piccinini e compagne. Un periodo d’oro quello delle ultime settimane per Novara, la vittoria in Coppa Italia, la rimonta e il primato nel girone di Champions, la cavalcata in regular season. Di fronte Il Bisonte Firenze che si e’ tolto la grande soddisfazione di arrivare a giocarsi i play-off scudetto , certamente le toscane non vorranno rimanere a guardare, naturalmente l’ostacolo sembra di quelli proibitivi ma si sa che nel volley nulla può essere dato per scontato, anzi, il finale di regular season insegna.

Novara ha un’arma molto potente, quella Paola Egonu che ha deliziato gli occhi dei tanti appassionati di volley con prestazioni sempre molto positive, il grande stato di forma dell’astro nascente del volley italiano potrebbe essere l’asso nella manica per questi play-off.